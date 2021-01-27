Мамин сообщил о строительстве железнодорожной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства рассказал о планах по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан - Шымкент - Ташкент, передает Kazakhstan Today.

По словам Аскара Мамина, в текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тенге. В том числе будет принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков, как перспективных туристических дестинаций.

Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан - Шымкент - Ташкент. Это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%", - сказал глава правительства.

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