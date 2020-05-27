Мамин: в животноводство можно вовлечь 300 зерносеющих хозяйств

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин сегодня в ходе заседания правительства дал ряд поручений по развитию животноводства.

Фокус правительства будет направлен на повышение самодостаточности и наращивание экспорта продукции животноводства. Особым приоритетом должна стать якорная кооперация вокруг крупных перерабатывающих предприятий, в том числе с участием транснациональных компаний и инвесторов, которые позволят местным производителям участвовать в экспортном процессе", - цитирует Мамина пресс-служба премьер-министра.

В качестве успешного примера глава правительства привел завод по переработке верблюжьего молока в Туркестанской области. Благодаря налаживанию инвестором закупа сырья по привлекательной цене, повысился спрос на молоко, и в целом активизировалось развитие верблюдоводства. Стоимость одного верблюда выросла в 2 раза по всей стране. Отрасль стала крайне привлекательной.

Премьер-министр отметил необходимость развития аналогичной кооперации по другим отраслям животноводства, поручив Министерству сельского хозяйства усилить координацию в данном направлении.

Кроме того, Мамин подчеркнул необходимость особого внимания к увеличению поголовья мелкого рогатого скота, важность дальнейшего расширения отечественного птицеводства и системной работы по повышению поголовья крупного рогатого скота.

Глава Правительства также отметил наличие потенциала по вовлечению порядка 300 крупных и средних зерносеющих хозяйств в животноводство, что даст дополнительный импульс для развития отрасли.

Перспективным направлением в повышении экспорта животноводческой продукции названо производство свинины, которая пользуется значительным спросом на внешних рынках.

В целом отрасль животноводства устойчиво развивается. Государством оказываются все необходимые меры поддержки", - сказал Мамин.

В ходе заседания было отмечено, что в животноводстве сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. До конца текущего года объем валовой продукции отрасли планируется довести до 2,6 трлн тенге, поголовье крупного рогатого скота - до 7,8 млн голов, мелкого рогатого скота - до 17,5 млн голов. Будет построено 9 бройлерных птицефабрик, которые дополнительно произведут 105 тыс. тонн мяса птицы. Одновременно планируется нарастить производство на действующих птицефабриках. Основной упор будет сделан на полное обеспечение собственных нужд страны. Ежегодное строительство 25 молочно-товарных ферм позволит к 2025 году перейти на полное самообеспечение за счет увеличения переработанного молока на 500 тыс. тонн.

В настоящее время объем планируемых и реализуемых якорных инвестиционных проектов в сфере переработки животноводческой продукции превышает 717 млрд тенге.

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