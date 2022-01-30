Мангистауские фермеры требуют снизить цену на корма

АКТАУ. 29 ЯНВАРЯ - Мангистауские фермеры жалуются, что им нечем кормить скот. Сено и отруби подорожали почти в два раза за последние два года, сельчане требуют снизить цену на корма для скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы животные не погибли от голода, их массово пустили под нож. К середине зимы исчерпали все запасы, а с такими ценами их не восполнить. Фермеры говорят, что меры, которые предприняли власти, уже не спасают ситуацию, сообщает телеканал " Астана ".

По словам сельчан, за последние два года стоимость отрубей и сена подскочила в два раза. Сейчас мешок отрубей обходится в 2200 тенге. Требуют снизить до 1000. А цену за тюк сена в 1800 тенге просят сократить до 500.

Сейчас 70% животных умерло. Эти 30% мы должны сохранить. Половину лошадей продал, купил корм и до сих пор в загоне держу, кормлю, теперь у меня не осталось ничего. Если эту цену снизить, даже на сниженный корм нет денег, но хочу снизить", - говорит фермер Адильбек Сагандыков.

По словам фермера Киикбая Утетлеуова, на содержание его 200 голов в месяц требуется до двух миллионов тенге. Сельчане хотят, чтобы о их проблемах, наконец услышали в правительстве.

Требуем, чтобы приехал вице-премьер министр господин Скляр и Карашукеев, министр сельского хозяйства. Кроме нашего региона по Казахстану никто так не шумит, как говорится, он должен приехать. Надеемся, он приедет наши требования выполнить", - сказал он.

В акимате заверили, что дефицита кормов, как после прошлогодней засухи, в этом году не будет. Хотя бы потому, что размер субсидирования животноводства в регионе увеличится почти в 6 раз: со 100 до 580 миллионов тенге. Кроме того, на ценообразование положительно скажется и транспортировка. КТЖ предоставило льготный тариф в 75% на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область.

На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 миллионов тенге. Стоит отметить, что согласно поручению правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО "Казакстан Темір жолы" будет оказан такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены, на сено и корма в ближайшее время", - говорит заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.

Также для сохранения поголовья скота в минувшем году почти 15 000 голов из региона перевезли на выпас на пастбища соседней Актюбинской области. Еще почти 30 тысяч гектаров для заготовки сена предложила Западно-Казахстанская область. Правда, этим предложением фермеры Мангистау почему-то не воспользовались, говорится в сюжете.



