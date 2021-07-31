Международные резервы Казахстана на конец июня составили $92,5 млрд

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АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,5 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец июня 2021 года составили $92,5 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,9% и составили $35,1 млрд (с начала года – на 1,6%).

Снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цены на золото из-за укрепления доллара США. Кроме того, была осуществлена реализация золота на $1,5 млрд по благоприятной цене в рамках исполнения опционов, ранее заключенных Национальным банком для хеджирования части портфеля золота от резкого снижения его цены. За счет реализации неаллокированного золота в рамках опционных стратегий выросли активы в свободно конвертируемой валюте", - сообщили в Нацбанке РК.

Денежная база в июне 2021 года сжалась на 0,5% и составила 10 270,1 млрд тенге (с начала года расширилась на 5,0%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 4,3%, до 6297,0 млрд тенге (с начала года – на 23,8%).

Денежная масса за июнь 2021 года увеличилась на 2,6% и составила 28 161,7 млрд тенге (с начала года - рост на 13,0%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,1%, до 3027,2 млрд тенге (с начала года - на 7,0%).





$1 = 424,5 тенге.

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