Минсельхоз договорился об увеличении экспорта казахстанской продукции в Китай

Пекин. 28 февраля. Kazakhstan Today - В ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой в Китайскую Народную Республику состоялись переговоры с Главным таможенным управлением КНР, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи ветеринарных и фитосанитарных (карантинных) служб двух стран были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по 17 позициям. Дорожная карта по снятию ограничений и получению доступа казахстанской продукции АПК (более 30 видов) на китайский рынок была подписана между ведомствами в ноябре прошлого года в Шанхае, напоминает пресс-службы МСХ.

В связи со снятием ограничений по нодулярному дерматиту по итогам инспекции китайских экспертов, МСХ РК инициированы вопросы подготовки протоколов по ветеринарно-санитарным требованиям к живому скоту (КРС и МРС), направляемому на убой после откорма. В настоящее время крупная китайская корпорация "CITIC" совместно с Мясным союзом Казахстана реализует крупный инвестиционный проект на приграничной территории по созданию карантинных площадок и мясоперерабатывающих производств. Это позволит нарастить экспортный потенциал Казахстана по живому скоту и говядине. Кроме того, достигнуты договоренности о подписании ветеринарного сертификата на замороженную говядину в апреле текущего года на Форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, что завершает переговорный процесс по доступу мяса крупного рогатого скота на рынок Китая", - информирует пресс-служба министерства.

Также китайская сторона завершает подготовку отчетов по инспекции пяти казахстанских мясопереребатывающих предприятий. Ожидается включение четырех предприятий в Реестр КНР, что позволит им экспортировать говядину на территорию КНР.

Казахстанская сторона предложила ГТУ продолжить работу для открытия доступа охлажденной говядины и баранины на рынок КНР, подготовлены проекты протоколов по ветеринарным требованиям, они уже направлены в ГТУ. Также казахстанская сторона отметила свою заинтересованность в экспорте свинины.

ГТУ КНР завершает документарный контроль материалов, предоставленных МСХ РК по контролю болезней свиней. МСХ РК уже подготовлен проект протокола по ветеринарным требованиям на конину, экспортируемую из РК в КНР. Также ранее Казахстаном подписаны протоколы по пользовательным лошадям и на убой. Уже 6 казахстанских предприятий начали поставку живых лошадей в КНР", - отметили в пресс-службе.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в экспорте молочной продукции, включая сухое кобылье и верблюжье молоко. Китайская сторона завершает документарный контроль материалов по молочной продукции и готова к подготовке протоколов по отдельным видам молочной продукции.

Кроме того, китайская сторона выразила свою готовность провести инспекцию по льну в апреле текущего года (вегетативный период), совмещенную с инспекцией по гороху, чечевице и инспекцией мукомольных предприятий Казахстана.

Казахстанской стороной было предложено проведение инспекции по рапсу и сафлору, совмещенную с инспекций по благополучию по карантинным объектам, а также предприятий по выращиванию, обработке и хранению пшеницы в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях. Китайская сторона выразила готовность к проведению инспекций на основании приглашения с программой, предложенной казахстанской стороной. Также, казахстанская сторона выразила заинтересованность в экспорте кормовых культур и комбикормов. Так, в Казахстане в настоящее время реализуется несколько инвестиционных проектов по ККЗ, в том числе и с участием китайских инвесторов. Например, проект Биогрейн по глубокой переработке зерна с экспортоориентированной готовой продукцией: мукой, крахмалом, глютеном, кормами. Китайская сторона отметила необходимость инспекции сырья, используемого при производстве комбикормов, а также технологии производства", - говорится в сообщении.

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