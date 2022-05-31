Минсельхоз планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 13 июня 2022 года.

Ограничения на вывоз данной продукции планируется продлить до 30 сентября 2022 года.

Напомним, прежний приказ министра сельского хозяйства на ограничение вывоза действует до 1 июля 2022 года.





Квота на семена подсолнечника составит 140 тысяч тонн, на подсолнечное масло и его фракций - 114 тысяч тонн.

Объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз семян подсолнечника с территории РК за июль - сентябрь 2022 года Минсельхоз разместит на своем сайте не позднее 8 июля 2022 года.

В нем будут указаны: