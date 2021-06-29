Многодетным семьям выплатили пособия на сумму 116,9 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - С начала года многодетные семьи получили пособия на сумму 116,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, с января по май 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 443,2 тыс. семей на общую сумму 116,9 млрд тенге. В мае 2021 года данный вид пособия получили 445,7 тыс. семей на общую сумму 24,1 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей: 4 ребенка - 46 760 тенге, 5 детей - 58 457 тенге, 6 детей - 70 154 тенге, 7 детей - 81 852 тенге, 8 детей - 93 344 тенге, 9 детей - 105 012 тенге, 10 детей - 116 680 тенге, 11 детей - 128 348 тенге, 12 детей - 140 016 тенге, 13 детей - 151 684 тенге, 14 детей - 163 352 тенге, 15 детей - 175 020 тенге, 16 детей - 186 688 тенге", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.





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