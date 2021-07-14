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МТИ: цены на картофель снизятся в разы

13.07.2021 10369
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Цены на картофель уже снижаются в Казахстане и еще сильнее упадут осенью. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день мы видим, что по картофелю цена уже развернулась и идет на снижение. Мы ожидаем, что в осенний период она существенно упадет, в разы", - заявил министр.

 
Что касается моркови, которая продолжает дорожать, Султанов отметил, что в соседнем Узбекистане она также дорожает. И отчасти высокие цены в РК на нее связаны с импортом ее стоимости из Узбекистана и России, также как это было и с ценами на картофель. 
 
Кроме того, в этом году произошло сокращение посевных площадей по моркови, поэтому и урожай ее будет ниже. 
 
Противоположная ситуация с луком, где наблюдается перепроизводство.
 
Напомним, в июне картофель вырос в цене до 500 тенге за килограмм. 
 

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