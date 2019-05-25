Мы будем решительно пресекать злоупотребление монопольным положением - Токаев

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета национальных инвесторов , озвучил поручения, касающихся развития и защиты конкуренции, развития рынков сбыта, партнерства государства и бизнеса и повышения финансовой устойчивости отечественных компаний, передает Kazakhstan Today.

Мы будем решительно пресекать злоупотребление монопольным положением, бороться с необоснованно высокими ценами, снимать барьеры для конкуренции", - заявил президент.

Он напомнил, что в прошлом году по поручению Елбасы была проведена ревизия 108 законодательных актов и выявлено около 2,5 тыс. норм, препятствующих конкуренции. Часть из них была устранена. Вместе с тем эта работа не была доведена до конца. Правительству совместно с НПП "Атамекен" поручено завершить ревизию нормативных барьеров и обеспечить их исключение на законодательном уровне.

Кроме того, следует провести тщательный анализ ситуации на всех ключевых товарных рынках и принять конкретные меры. Население ждет от нас качественных и доступных товаров и услуг. Любая монополизация должна быть пресечена. Поручаю правительству разработать до конца текущего года дорожную карту по решению указанных вопросов. Также необходимо усилить работу антимонопольного ведомства, значительно укрепив его функции по защите конкуренции", - сказал глава государства.

Он также поручил принять меры по расширению доступа отечественного бизнеса как к внутренним, так и зарубежным рынкам.

Нам предстоит обеспечить полноценный доступ к регулируемым закупкам. Их объем превышает 14 триллионов тенге. Это деньги государственных и квазигосударственных компаний, а значит - налогоплательщиков. Они должны идти на развитие национальной экономики и повышение благосостояния населения. В 2015 году принят новый закон о государственных закупках, но ситуация в данной сфере не улучшается. Доля местного содержания в госзакупках остается низкой, всего 34%. Остаются высокими коррупционные риски. В этой связи правительству и акимам необходимо принять кардинальные меры по совершенствованию системы государственных и квазигосударственных закупок. Очевидно, что старые подходы не работают. Возможно, нужно привлекать международных экспертов, которые могли бы предложить современные подходы. Необходимо также ввести конкретные KPI по увеличению участия отечественного бизнеса в регулируемых закупках. Они должны стать одним из главных критериев для рейтинга работы акимов, руководителей госорганов, национальных холдингов и компаний", - считает глава государства.

Он отметил, что в условиях усиления глобальной конкуренции актуализировались также вопросы защиты внутреннего рынка в связи с чем нужно поставить надежный заслон контрабандной, контрафактной и небезопасной импортной продукции.

Это вопрос национальной безопасности. Требуется навести порядок в таможенном администрировании. Эту задачу поставил Елбасы, и мы строго проконтролируем ее исполнение. Эту работу правительство должно завершить до конца текущего года", - подчеркнул глава государства.

По словам Токаева, отечественным производителям оказывается помощь с доступом на оптовые и розничные рынки.

12 апреля я подписал закон, согласно которому введен запрет на установление дополнительного вознаграждения, так называемого ретро-бонуса, на социально значимые товары. Также ограничено до 5 % вознаграждение на другие продовольственные товары. Закон необходимо в полной мере реализовать на практике. Однако есть проблемы и со стороны самого бизнеса. Зачастую для доступа в торговые сети нашим предпринимателям не хватает качества, логистических возможностей и стабильности поставок продукции. В этой связи НПП "Атамекен" совместно с отраслевыми ассоциациями необходимо работать с товаропроизводителями над соответствием их товаров требованиям торговых сетей. К этой работе необходимо привлечь и крупные торговые сети, которые также являются членами НПП "Атамекен", - сказал президент.

По его мнению, взаимодействие бизнеса с бизнесом гораздо эффективнее прямого государственного вмешательства, поэтому необходимо продолжать работу по расширению присутствия на международных рынках, в том числе на рынке ЕАЭС.

Этот интеграционный проект открывает широкие возможности для бизнеса. Конечно, жесткая конкуренция - это объективная реальность, к которой нужно быть готовыми. Бывает, что создаются искусственные барьеры и препятствия. Поэтому и правительству, и НПП "Атамекен" следует активно продвигать интересы отечественных экспортеров. В то же время необходимо координировать работу с партнерами в части защиты общего рынка ЕАЭС от демпинга, контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран. Для обеспечения выхода на зарубежные рынки мы формируем комплексную систему поддержки несырьевых экспортеров. На эти цели в трехлетний период будет направлено 500 миллиардов тенге. Вместе с тем обращаю внимание на то, что до сих пор не начато финансирование экспортоориентированных проектов. Считаю это недопустимым. Поручаю правительству и холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки определить конкретный перечень экспортных проектов и обеспечить их финансирование. Как мы знаем, вывод продукции на экспорт требует соответствующего качества. Поэтому предприятия, внедряющие международные стандарты качества и выходящие на новые рынки, должны в первую очередь получать господдержку. В рамках реализации промышленной политики нам необходимо внедрять новейшие технические регламенты, нормы и стандарты. В этой связи поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" разработать специальный план в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития", - сказал президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства