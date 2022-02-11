На 10-25% занижались цены на сжиженный газ и зерно на товарных биржах РК

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НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ – Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал об основных нововведениях законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во исполнение поручения главы государства от 5 января текущего года министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга", - сообщил на брифинге в СЦК Марат Султангазиев.

По словам спикера, первая процедура - восстановление платежеспособности.

Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора", - проинформировал Султангазиев.

По его словам, в случае если у человека нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, то предлагается применить процедуру банкротства в 2 видах.

Процедуру внесудебного банкротства можно применить в 3 случаях:

1. В случае если имеется просрочка перед банками и микрокредитными организациями более 5 лет;

2. В случае если долг, не превышающий 300 тыс. тенге (100 МРП), не погашен в течение 12 месяцев. При этом отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг;

3. В случае если долг до 5 млн тенге (1 600 МРП) не погашен в течение 6 месяцев.

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал "Электронное правительство". Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение "E-salyq-Azamat". Будет разработан отдельный модуль", - заявил первый вице-министр финансов.

Он также отметил, что после приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям.

По его словам, судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника", - сообщил спикер.

Он отметил, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.

Одновременно с возможностью списания, также предусмотрены и ограничения по банкротам…Надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства", - сказал Султангазиев.

В частности, по его словам, проектом закона предлагается ограничить получения займов и кредитов в течении 5 лет. Также предусматривается ограничения на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны.

Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет.