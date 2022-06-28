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На 29% подорожало мясо птицы в Казахстане

27.06.2022, 10:19 8766
На 29% подорожало мясо птицы в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Казахстане цены на мясо птицы выросли за год сразу на 28,5% по итогам мая текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Цены на баранину и свинину в Казахстане выросли на 16,5% и 13,3% за год. Конина подорожала на 16,8%, а говядина - на 9,7%.
 
Средняя розничная цена на говядину с костями в мае текущего года составила 2,3 тысячи тенге за килограмм.
 
Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем в 2,8 тысячи тенге за килограмм, баранина с костями - 2,6 тысячи тенге за килограмм, а свинина с костями - 1,9 тысячи тенге за килограмм.
 
Куры стоили 1,2 тысячи тенге за килограмм.
 

Цены на мясо и птицу по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и сразу на 15% за год. Стоит отметить: цены на мясо и птицу в РК растут и не снижаются 74 месяца подряд, то есть более 6 лет", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в первом квартале текущего года среднее потребление мяса и птицы в РК составило 11,5 килограмма на душу населения, что на 5,9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.
 

В частности, объем потребления говядины вырос на 6,4%, до 6,4 килограмма на одного казахстанца за квартал, конины - на 3,1%, до 1,8 килограмма, баранины - на 1,1%, до 1,1 килограмма, а кур - сразу на 18,3%, до 1,2 килограмма. Сократилось только потребление свинины - на 0,7%, до 818 г в среднем на душу населения", - уточнили они.

 
Производство свежего и охлажденного мяса и птицы увеличилось. Так, объемы выпуска мяса КРС, свиней, овец, коз и лошадей за год выросли на 10,6%, до 30,1 тысячи тонн за январь-май текущего года. В свою очередь производство мяса домашней птицы выросло на 5,6%, до 46,4 тысячи тонн.
 
Отечественные мясокомбинаты и птицефермы по итогам четырех месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) в секторе на 88,9%. Производство мяса, птицы и пищевых субпродуктов из них составило 342 тысячи тонн (в убойном весе), что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
На долю импорта пришлось, соответственно, 11,1% ресурсов: в страну завезли 42,6 тысячи тонн продукции, что на 5,7% меньше, чем за январь-апрель 2021 года.
 
Экспорт сократился сразу на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составил 10,3 тысячи тонн.
 
В итоге на внутреннем рынке было реализовано 374,2 тысячи тонн мяса и мясной продукции - на 1,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане.
 

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Президент принял члена правления турецкого холдинга

27.06.2022, 19:23 3001
Президент принял члена правления турецкого холдинга
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства, отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
 

В ВКО за два года реализуют 34 проекта в сфере АПК

26.06.2022, 14:22 17646
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 ИЮНЯ - В Восточно-Казахстанской области за два года планируется реализовать 34 проекта в сфере агропромышленного комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Восточно-Казахстанской области в период 2022-2024 годы запланирована реализация 34 инвестиционных проектов в сфере АПК, а также подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для их реализации", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. 

 
По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, на поддержку агропромышленного комплекса РК в текущем году предусмотрено более 310 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство - порядка 80 млрд тенге, животноводство - 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции - 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты - 120,4 млрд тенге. 
 
Кроме того, отмечается, что для сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса на финансирование субъектов агробизнеса выделено дополнительно 298,1 млрд тенге, из них только на субсидирование отрасли будет направлено более 139 млрд тенге. 
 
Также министр ознакомился с деятельностью ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в поселке Солнечном, посетил учебный центр, молочно-товарную ферму на 1200 голов, выставку селекционных достижений товарищества, строящийся жилой комплекс для сотрудников предприятия. 
 
Кроме того, Ербол Карашукеев на площадке ТОО "ОХМК" провел встречу с сельхозтоваропроизводителями области. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы АПК региона и пути их решения. 
 
Также в ходе диалога с аграриями было отмечено, что весенне-полевые работы в регионе были завершены успешно в запланированный срок, а также увеличен объем форвардного закупа и льготного кредитования в рамках программы "Кен дала". Как известно, в настоящее время Министерством сельского хозяйства продолжается разработка нового механизма субсидирования совместно с сельхозтоваропроизводителями.
 
В районе Алтай Ербол Карашукеев посетил передовое крестьянское хозяйство "Луч", специализирующееся на производстве, переработке, реализации и хранении сельскохозяйственной продукции. 
 
На долю растениеводства в районе Алтай приходится 81% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. В 2022 году посевные площади составили 75,4 тысячи гектаров, что больше уровня прошлого года на 1,2 тысячи. гектар. 
 

Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар

25.06.2022, 16:17 25586
Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства поручил разобраться с ценами на сахар и другие продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара более 100 тысяч тонн, притом что потребление в месяц у нас составляет 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах "у дома" сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге/кг. С этим надо разбираться", - заявил глава правительства.

 
По информации, озвученной председателем Комитета торговли Ержаном Казанбаевым, с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречневой крупы. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях - 18,7%, Алматинской - 18,6%, городах Нур-Султане и Алматы - 18,5% и Шымкенте - 18%.
 

На рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40%, в Узбекистане - 48%", - отметил Казанбаев.

 
Он отметил, что акиматы продолжают мониторить цены в продуктовых магазинах и следить, чтобы торговая надбавка не превышала 15%.
 

Рейдовыми мероприятиями за последние недели охвачено 42,6 тысячи магазинов "у дома" (84,7%). В результате выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры", - сообщил глава комитета. 

 
Он предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счетов-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.
 
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тысяч тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.
 

Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов

24.06.2022, 21:03 30846
Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Нур-Cултане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были утверждены итоги работы банка в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В прошедшем году банком были подписаны соглашения по 19 новым проектам. При этом доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле составила 59,6%. Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год - 37,1 млн долларов, что превышает плановое значение в 2,1 раза, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Было отмечено, что в условиях волатильности как на мировых, так и на локальных финансовых и товарных рынках в начале 2022 года ЕАБР сохранил стабильное финансовое положение и возможности для реализации задач стратегии на 2022-2026 годы.
 
При этом ЕАБР намерен выполнить плановый показатель новых подписаний по проектам. Особое внимание планируется уделить развитию проектов в Казахстане, Армении, Таджикистане и Кыргызстане в рамках разработанных 5-летних страновых стратегий.
 

Деятельность банка должна быть четко выверена согласно текущим реалиям и направлена на помощь странам Евразийского региона в обеспечении дальнейшего экономического роста и расширении торгово-экономических связей", - отметил председатель совета - премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Кроме того, участники заседания рассмотрели отчеты ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита банка, а также ряд иных вопросов.
 
В преддверии заседания совета председатель правления ЕАБР Николай Подгузов представил Алихану Смаилову наработки по ключевым инвестиционным мегапроектам на евразийском пространстве. Евразийский транспортный каркас позволит раскрыть логистический потенциал всего региона, обеспечив увеличение скорости и объемов перевозок, бесшовность за счет внедрения цифровых решений, а также совокупный эффект снижения углеродного следа на 25% по сравнению с морским путем. Формирование единой евразийской товаропроводящей сети направлено на обеспечение продовольственной безопасности более 220 млн населения, проживающего в странах ЕАЭС+, и увеличение объема выпуска продукции АПК на 5-7% в год.
 
Особое стратегическое значение имеет развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Реализация мегапроекта позволит ощутимо сократить дефицит водных ресурсов в регионе и обеспечить необходимые генерирующие мощности за счет координации совместного развития энергетических систем государств - участников ЕАБР.
 
Цифровая трансформация региона направлена на формирование экосистемы цифровых проектов - автономных и взаимосвязанных с положительным эффектом для всех свобод интеграции: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
 

Реализация потенциала ускоренного научно-технического развития позволит странам ЕАЭС увеличить ВВП на 35-270%

24.06.2022, 20:14 31391
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - При ускорении научно-технического развития ВВП Беларуси к 2040 году может вырасти в 2,7 раза, чем в инерционном сценарии, Кыргызстана - в 2,4 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительный прирост ВВП Армении, Казахстана и России в сценарии полной реализации экономического потенциала за счет научно-технического развития может составить 35-40%. Такие расчеты содержатся в докладе "О приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического развития Евразийского экономического союза", который был одобрен на заседании Коллегии ЕЭК 24 июня.
 
Документом определены приоритетные направления научно-технического развития Союза:
 
  • информационно-коммуникационные технологии,
  • биотехнологии, фармакология и медицина,
  • технологии машиностроения,
  • технологии производства новых материалов и топлива,
  • новые технологии в сельском хозяйстве,
  • технологии добывающих отраслей.
 
Существенных эффектов от расширения научно-технического развития можно ожидать на временном горизонте 5-10 лет. При этом в рекомендациях к докладу отмечается, что факторами, ограничивающими полноформатную реализацию научно-технического потенциала Союза, являются нехватка целевых финансовых ресурсов и квалифицированного персонала в прорывных областях технико-экономического развития. 
 
Основная задача долгосрочного научно-технического развития государств ЕАЭС в ближайшие двадцать лет состоит в том, чтобы поднять экономику стран-участниц в иерархии мирового разделения труда до уровня производителя и экспортера средне- и частично высокотехнологичной продукции.
 
Чтобы добиться ускорения научно-технического развития, необходимо расширить кооперацию между государствами ЕАЭС, что предполагает создание новых рынков и обеспечивающих их производственных цепочек, замещение импорта из третьих стран внутренними поставками, развитие сквозных цифровых технологий и другое. В этом случае будет обеспечена максимальная эффективность единого рынка Союза и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей, сформирована "территория инноваций" и осуществлены научно-технические прорывы, раскрыт потенциал интеграции для людей, повысится их благосостояние и качество жизни.
 
Взаимодействие между научно-технологическими комплексами государств-членов можно выстроить на основе партнерства между компаниями, работающими по сферам преимущественной специализации экономик, и/или c научными организациями.
 

Почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане

24.06.2022, 09:21 36471
Почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Цены на подсолнечное масло в РК увеличиваются без тенденции отступать от динамики роста 27 месяцев подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам мая масло подорожало на 0,8% за месяц и сразу на 19,4% за год. Более того, годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло весьма пессимистичные 52,2%, сообщает energyprom.kz.
 
Среди регионов РК самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6%), Карагандинской (на 2,2%) и Актюбинской (на 1,9%) областях, а за год - в Алматинской (на 26,4%), Павлодарской (на 26,2%) и Жамбылской (на 26,1%) областях.
 
Средние цены на подсолнечное масло в городах РК в мае текущего года составили 808 тенге за литр.
 
Самые высокие цены зафиксированы в Атырау (859 тенге за литр), Алматы (850 тенге за литр) и Актау (841 тенге за л), самые низкие - в Семее (714 тенге за литр), Петропавловске (728 тенге за литр) и Усть-Каменогорске (737 тенге за литр).
 
По данным аналитиков, производство подсолнечного масла в РК за январь-май 2022 года составило 197,3 тысячи тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на нерафинированное подсолнечное масло приходится 131,4 тысячи тонн, на 61,3% больше по сравнению с январем-маем 2021 года. На рафинированное подсолнечное масло соответственно пришлось 65,9 тысячи тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом.
 

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тысячи тонн). В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тысячи тонн) и Шымкент (22,6 тысячи тонн)", - уточняется в обзоре.

 
Напомним, в РК продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла до 31 августа 2022 года в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.
 
Тем временем отечественные предприятия за январь-апрель 2022 года обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,5%. Объем производства в этом периоде составлял 149,1 тысячи тонн, что на 16,9% больше по сравнению с прошлым годом. На импорт пришлось 29,4 тысячи тонн, плюс 29,7% за год. Притом на экспорт ушло 66,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что сразу на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
 
В итоге на внутреннем рынке было реализовано 112,2 тысячи тонн подсолнечного масла, что лишь на 0,6% больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года, заключили эксперты.

Дефицит сахара всерьез бьет по населению и бизнесу, однако госорганы, судя по всему, еще не прошли стадию отрицания.
 

Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия

23.06.2022, 13:32 46156
Парламент принял поправки по вопросам налогообложения майнеров и увеличению акцизов на табачные изделия
Фото: Pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью принятых поправок является совершенствование налоговой нагрузки на горнорудный сектор и освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений.
 
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров пояснил, что планируется увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%. 
 
Кроме того, законопроект предусматривает установку ставок цифрового майнинга с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров.
 

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки - чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы", - пояснил глава МНЭ. 

 
Также предлагается поэтапное увеличение акцизов на различные виды табачных изделий, в том числе на товары с нагреваемым табаком.
 
Еще одной целью поправок в Налоговый кодекс является дестимулирование вывода капитала из страны. Для этого предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%. 
 

Налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами - нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода", - сказал Куантыров. 

 
В пресс-службе сената отметили, что  данный закон увеличит приток дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, снижения рисков вывода капитала за рубеж, повышения отдачи от использования недр, исключения неэффективных льгот и преференций, а также совершенствование налогового администрирования.
 

Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара

23.06.2022, 12:55 45371
Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Правительство Казахстана запросило у других стран 100 тысяч тонн сахара, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты", - заявил Бахыт Султанов в кулуарах правительства. 

 
По его словам, на данный момент Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. 
 

Мы потом к этому вопросу еще вернемся", - добавил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции. 

 
Он также сообщил, что в Беларуси 15 июля состоится очередное заседание совета ЕЭК, на котором будет дополнительно рассмотрен вопрос поставки сахара.
 

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