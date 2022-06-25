Почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Цены на подсолнечное масло в РК увеличиваются без тенденции отступать от динамики роста 27 месяцев подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам мая масло подорожало на 0,8% за месяц и сразу на 19,4% за год. Более того, годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло весьма пессимистичные 52,2%, сообщает energyprom.kz

Среди регионов РК самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6%), Карагандинской (на 2,2%) и Актюбинской (на 1,9%) областях, а за год - в Алматинской (на 26,4%), Павлодарской (на 26,2%) и Жамбылской (на 26,1%) областях.

Средние цены на подсолнечное масло в городах РК в мае текущего года составили 808 тенге за литр.

Самые высокие цены зафиксированы в Атырау (859 тенге за литр), Алматы (850 тенге за литр) и Актау (841 тенге за л), самые низкие - в Семее (714 тенге за литр), Петропавловске (728 тенге за литр) и Усть-Каменогорске (737 тенге за литр).

По данным аналитиков, производство подсолнечного масла в РК за январь-май 2022 года составило 197,3 тысячи тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на нерафинированное подсолнечное масло приходится 131,4 тысячи тонн, на 61,3% больше по сравнению с январем-маем 2021 года. На рафинированное подсолнечное масло соответственно пришлось 65,9 тысячи тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тысячи тонн). В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тысячи тонн) и Шымкент (22,6 тысячи тонн)", - уточняется в обзоре.

Напомним, в РК продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла до 31 августа 2022 года в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.

Тем временем отечественные предприятия за январь-апрель 2022 года обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,5%. Объем производства в этом периоде составлял 149,1 тысячи тонн, что на 16,9% больше по сравнению с прошлым годом. На импорт пришлось 29,4 тысячи тонн, плюс 29,7% за год. Притом на экспорт ушло 66,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что сразу на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В итоге на внутреннем рынке было реализовано 112,2 тысячи тонн подсолнечного масла, что лишь на 0,6% больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года, заключили эксперты.



