На Кашагане началось строительство газоперерабатывающего завода

АТЫРАУ. 9 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан, в рамках рабочей поездки в Атыраускую область, проинспектировал ход реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях нефтегазохимии и нефтегазового машиностроения и дал старт строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства Аскар Мамин, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев, управляющий директор NCOC Оливье Лазар и представители ТОО "GPC Investment" заложили на месте начала строительства завода символическую капсулу времени для будущего поколения.

Мощность переработки предприятия составит до 1 млрд кубометров сырого сернистого газа в год, из которого будет производиться 815 млн кубометров товарного и 119 тыс. тонн сжиженного газа, 212 тыс. тонн серы и 35 тыс. тонн газоконденсата. Ввод в эксплуатацию запланирован в 4-м квартале 2023 года.

Инвестиционный проект отвечает целенаправленной политике Республики Казахстан по решению актуальнейших вопросов экономического развития - расширение ресурсной базы для дальнейшей газификации страны, развитию газоперерабатывающей отрасли и защите экологии. Строительство завода решает ряд существенных задач, поскольку газ является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти на месторождении Кашаган. Дополнительная переработка снимет нагрузку и газовые ограничения на УКПНиГ "Болашак" для использования свободных мощностей по подготовке нефти. Это позволит Подрядным компаниям НКОК получить дополнительный объем добычи нефти порядка 8-10 млн тонн за контрактный период СРП, уменьшат объемы обратной закачки газа в пласт", - отметили в АО "КазТрансГаз".

В период строительства завода будет создано до 2500 временных, а в период эксплуатации - около 600 постоянных рабочих мест.

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