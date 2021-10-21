На льготное кредитование предпринимателей в Алматинской области выделили 2 миллиарда тенге

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области выделили 2 миллиарда тенге на льготное кредитование для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в Алматинской области планируется профинансировать около 500 предпринимателей и создать более 1000 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев. По его словам, льготные кредиты будут выдаваться выпускникам обучающего проекта "Бастау бизнес", проводимого в рамках государственной программы "Енбек".

Сумма финансирования для сельской местности - до 7,2 млн тенге, для города - 18,9 млн тенге.

Отмечается, что микрокредит можно оформить сроком до пяти лет, для проектов в сфере животноводства - до семи лет. Главным преимуществом является то, что не имеется ограничений на залоговое обеспечение. Также заемщики кредитуются на льготных условиях под процентную ставку 6% годовых.

В текущем году Палатой предпринимателей Алматинской области совместно с Региональным институтом развития "СПК "Жетісу" была создана микрофинансовая организация Atameken Zhetysu для обеспечения льготным кредитованием выпускников проекта "Бастау бизнес". В настоящее время микрофинансовой организацией выдан первый кредит в размере 5 млн тенге. Приняты в работу еще 150 заявок, в целом 253 заявки находятся на стадии сбора документов. Стоит отметить, что каждый проект находится под нашим сопровождением: консультанты филиалов Палаты предпринимателей на местах помогают предпринимателям с момента сбора документов и вплоть до получения кредита, а затем будут осуществлять мониторинг освоения полученных средств", - сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев.

Обладателем первого льготного кредита стал предприниматель из города Талдыкоргана Абиден Абдеш. В 2021 году он окончил обучающий курс по основам предпринимательства "Бастау бизнес". Полученные средства планирует направить на закуп лошадей для дальнейшего производства кумыса.

Я долгое время работал в сфере торговли. В ходе обучения по "Бастау бизнес" решил поменять направление и заняться коневодством. На полученные деньги купил 13 голов лошадей. Сейчас в сутки мы производим 20 литров кумыса, но после закупа это цифра увеличится в несколько раз. Планирую взять на постоянную работу в хозяйстве четырех человек. Будет возможность - буду и дальше расширяться", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Асыл арман" Абиден Абдеш.

По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту, с учетом завершивших обучение в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование в рамках госпрограмм получили более 1300 бизнес-проектов.

Также отметим, что в Алматинской области планируется построка завода по производству оборудования для современных систем орошения. Завод полного цикла намерена построить американская компания VALLEY KUSTO GB BV. Мощность предприятия по производству оборудования для современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур составит 1 тыс. машин Valley фронтального и кругового орошения в год.

Внедрение водосберегающих технологий имеет особое значение для развития сельского хозяйства региона и страны в целом. Применение дождевальных установок позволит снизить водозатраты и повысить урожайность, что в свою очередь найдет отражение в обрабатывающей и других отраслях промышленности. Из года в год водные ресурсы уменьшаются, что может привести к экологической катастрофе. Поэтому нам нужно такое современное производство с использованием передовых технологий. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку в полном объеме", - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.