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На льготное кредитование предпринимателей в Алматинской области выделили 2 миллиарда тенге

20.10.2021, 12:24 23032
На льготное кредитование предпринимателей в Алматинской области выделили 2 миллиарда тенге
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области выделили 2 миллиарда тенге на льготное кредитование для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в Алматинской области планируется профинансировать около 500 предпринимателей и создать более 1000 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев. По его словам, льготные кредиты будут выдаваться выпускникам обучающего проекта "Бастау бизнес", проводимого в рамках государственной программы "Енбек". 
 
Сумма финансирования для сельской местности - до 7,2 млн тенге, для города - 18,9 млн тенге. 
 
Отмечается, что микрокредит можно оформить сроком до пяти лет, для проектов в сфере животноводства - до семи лет. Главным преимуществом является то, что не имеется ограничений на залоговое обеспечение. Также заемщики кредитуются на льготных условиях под процентную ставку 6% годовых.
 

В текущем году Палатой предпринимателей Алматинской области совместно с Региональным институтом развития "СПК "Жетісу" была создана микрофинансовая организация Atameken Zhetysu для обеспечения льготным кредитованием выпускников проекта "Бастау бизнес". В настоящее время микрофинансовой организацией выдан первый кредит в размере 5 млн тенге. Приняты в работу еще 150 заявок, в целом 253 заявки находятся на стадии сбора документов. Стоит отметить, что каждый проект находится под нашим сопровождением: консультанты филиалов Палаты предпринимателей на местах помогают предпринимателям с момента сбора документов и вплоть до получения кредита, а затем будут осуществлять мониторинг освоения полученных средств", - сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев.

 
Обладателем первого льготного кредита стал предприниматель из города Талдыкоргана Абиден Абдеш. В 2021 году он окончил обучающий курс по основам предпринимательства "Бастау бизнес". Полученные средства планирует направить на закуп лошадей для дальнейшего производства кумыса.
 

Я долгое время работал в сфере торговли. В ходе обучения по "Бастау бизнес" решил поменять направление и заняться коневодством. На полученные деньги купил 13 голов лошадей. Сейчас в сутки мы производим 20 литров кумыса, но после закупа это цифра увеличится в несколько раз. Планирую взять на постоянную работу в хозяйстве четырех человек. Будет возможность - буду и дальше расширяться", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Асыл арман" Абиден Абдеш.

 
По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту, с учетом завершивших обучение в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование в рамках госпрограмм получили более 1300 бизнес-проектов.
 
Также отметим, что в  Алматинской области планируется построка завода по производству оборудования для современных систем орошения. Завод полного цикла намерена построить американская компания VALLEY KUSTO GB BV. Мощность предприятия по производству оборудования для современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур составит 1 тыс. машин Valley фронтального и кругового орошения в год. 
 

Внедрение водосберегающих технологий имеет особое значение для развития сельского хозяйства региона и страны в целом. Применение дождевальных установок позволит снизить водозатраты и повысить урожайность, что в свою очередь найдет отражение в обрабатывающей и других отраслях промышленности. Из года в год водные ресурсы уменьшаются, что может привести к экологической катастрофе. Поэтому нам нужно такое современное производство с использованием передовых технологий. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку в полном объеме", - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов. 

 

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ТЭЦ Бишкека отдают на аутсорсинг казахстанской компании

20.10.2021, 17:39 52138
БИШКЕК. 20 ОКТЯБРЯ - Правительство Кыргызстана распорядилось передать на аутсорсинг Бишкекскую ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причины передачи объяснили в аппарате президента Киргизии, сообщает kaktusmedia.
 
В сообщении говорится, что решение принято в рамках реализации поручения президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Меры помогут искоренить коррупционные проявления при поставках угля на ТЭЦ Бишкека, снизить объем вредных выбросов в атмосферу, решить ситуацию со смогом и улучшить экологическую ситуацию в столице, а также успешно пройти предстоящий осенне-зимний период. 
 
В материале сообщается, что Акылбек Жапаров в бытность заместителем председателя кабинета министров, совместно с главой государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана, где ознакомились с деятельностью обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.
 
Впоследствии на столичной ТЭЦ провели эксперимент по сжиганию 7 тыс. тонн карагандинского угольного концентрата марки "КО", который показал хорошие результаты и положительное влияние на экологическую ситуацию.
 
Передача ТЭЦ, таким образом, позволит: 
 
- увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд кВт-ч до 6,0 млрд кВт-ч в год;
 
- снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сома до 1,75 сома за кВт-ч и тепла до 900-945 сомов за 1 Гкал/ч тепла;
 
- устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека в размере 4,5 млрд сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 млрд сомов в год. Кроме того, возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование;
 
- привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ Бишкека на высокоэффективное оборудование;
 
- решить проблемы со смогом, что окажет положительное влияние на экологию;

- сэкономить средства на участках подготовки топлива за счет меньшего расхода билов, мельниц, дымоходов и золошлакоудаления. 
 

Глава государства запустил новую фабрику в Карагандинской области

20.10.2021, 16:42 62641
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В режиме телемоста президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В строительстве обогатительной фабрики принимали участие около 2500 человек. Для Жайрема запуск проекта означает новую жизнь, крупные перспективы развития. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, ожидается, что горно-обогатительный комплекс станет крупным производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане. На производстве будут работать 400 человек.
 

Новая фабрика расширит линейку выпускаемой продукции, объем производства увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов тонн. Также вырастет экспорт переработанной продукции, на 1,5 миллиарда тенге увеличатся налоговые поступления. С начала этого проекта инвестору было оказано максимальное практическое содействие. Благодаря четко выстроенной работе даже в условиях коронавирусной пандемии проект удалось завершить в установленные сроки", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Президенту было доложено, что сегодня в Карагандинской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2 триллионов тенге. В этом году запускается 14 проектов, объем инвестиций в инфраструктуру промышленных предприятий региона составит 230 миллиардов тенге.
 
 

Иргалиев представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы

20.10.2021, 14:15 97363
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.
 

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

 
Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.
 
Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.
 

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

 
Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.
 

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

 
С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.
 
Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. 
 
Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.
 
Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.
 
Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".
 

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