На морском терминале КТК возобновлена работа ВПУ-3

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь - февраль 2022 года составил 3,5 млрд долларов, что на 24,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,8 млрд долларов), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экспорт из Казахстана в Россию за январь - февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - рост в 3 раза, или на 82,2 млн долларов (с 40,6 до 122,8 млн долларов), оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 3,1 раза, или на 40,3 млн долларов (с 19,5 до 59,8 млн долларов), цинк необработанный - рост в 3,3 раза, или на 33,4 млн долларов (с 14,8 до 48,2 млн долларов), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45%, или на 24,6 млн долларов (с 54,8 до 79,4 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 48,6%, или на 23,6 млн долларов (с 48,6 до 72,2 млн долларов), ферросплавы - рост в 2,2 раза, или на 21,8 млн долларов (с 18,7 до 40,5 млн долларов), части подвижного состава - рост в 3,3 раза, или на 18,3 млн долларов (с 8,0 до 26,4 млн долларов).

Вместе с тем наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: руды и концентраты медные - на 99,7%, или на 23,4 млн долларов (с 23,5 до 0,1 млн долларов), руды и концентраты железные - на 12,9%, или на 20,3 млн долларов (с 157,2 до 136,9 млн долларов), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов - на 71,1%, или на 14,8 млн долларов (с 20,8 до 6,0 млн долларов), пшеница - на 85,8%, или на 8,5 млн долларов (с 9,9 до 1,4 млн долларов), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, - на 80,5%, или на 6,8 млн долларов (с 8,5 до 1,7 млн долларов).

Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные - 136,9 млн долларов (с долей 12,6%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - 122,8 млн долларов (11,3%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - 79,4 млн долларов (7,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 72,2 млн долларов (6,6%), оксиды и гидроксиды алюминия - 59,8 млн долларов (5,5%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - 53,4 млн долларов (4,9%), цинк необработанный - 48,2 млн долларов (4,4%), ферросплавы - 40,5 млн долларов (3,7%), уголь каменный - 38,7 млн долларов (3,5%), природный газ - 38,4 млн долларов (3,5%).

Импорт в Казахстан из России за январь - февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов.

Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: пшеница - рост в 7,4 раза, или на 71,6 млн долларов (с 11,2 до 82,8 млн долларов), полуфабрикаты из нелегированной стали - на 71,7%, или на 32,8 млн долларов (с 45,8 до 78,7 млн долларов), нефтепродукты - на 97,8%, или на 29,2 млн долларов (с 29,9 до 59,1 млн долларов), семена подсолнечника - рост в 63,1 раза, или на 24,7 млн долларов (с 0,4 до 25,1 млн долларов), инсектициды, гербициды - рост в 6,1 раза, или на 21,1 млн долларов (с 4,1 до 25,3 млн долларов), золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - на 55,8%, или на 20,5 млн долларов (с 36,7 до 57,1 млн долларов), полимеры этилена - рост в 2,4 раза, или на 20 млн долларов (с 14,2 до 34,2 млн долларов).

Отмечается снижение импортных поставок таких товаров, как: природный газ - на 54%, или на 41,1 млн долларов (с 76,1 до 35,0 млн долларов), телевизоры, мониторы и проекторы - на 55,6%, или на 29,1 млн долларов (с 52,5 до 23,3 млн долларов), автомобили легковые - на 18,9%, или на 14,8 млн долларов (с 78,4 до 63,6 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 20,2%, или на 12,6 млн долларов (с 62,6 до 50,0 млн долларов), табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 77,5%, или на 8,9 млн долларов (с 11,5 до 2,6 млн долларов).

Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница - 82,8 млн долларов (с долей 3,4%), полуфабрикаты из нелегированной стали - 78,7 млн долларов (3,2%), автомобили легковые - 63,6 млн долларов (2,6%), нефтепродукты - 59,1 млн долларов (2,4%), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка - 57,1 млн долларов (2,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 50 млн долларов (2,1%), кокс и полукокс - 37,9 млн долларов (1,6%), уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - 37,4 млн долларов (1,5%).