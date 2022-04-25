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На морском терминале КТК возобновлена работа ВПУ-3

24.04.2022, 18:00 15486
На морском терминале КТК возобновлена работа ВПУ-3
Фото: cpc.ru
АКТАУ. 24 АПРЕЛЯ - 23 апреля 2022 года на морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 (выносное причальное устройство) после проведения ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ", - проинформировали в пресс-службе КТК.

 
Сообщается, что ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ. 
 

В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме", - добавили в консорциуме.

 
Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.
 
Мониторинг обстановки в районе морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было.
 

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Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году

25.04.2022, 17:30 2896
Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - К 2025 году Казахстан может столкнуться с дефицитом газа. Если горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе правительственного часа в сенате министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что с 2017 года по 2021 год потребление газа внутри страны выросло на 4,8 миллиарда кубических метров, с 13,8 до 18,6 миллиарда кубических метров. При этом среднегодовой прирост потребления газа составляет порядка 7%.
 

На фоне динамичного роста потребления на внутреннем рынке мы уже к 2025 году прогнозируем незначительный дефицит газа, однако если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным. В этих условиях остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны, для чего необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах: разведка, добыча и переработка газа. Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления стимулирующей цены для недропользователей-инвесторов", - сообщил Акчулаков. 

 
По поручению президента в рамках разработки совместно с советом иностранных инвесторов улучшенного модельного контракта на недропользование предусмотрены фискальные преференции для газовых проектов в виде налоговых освобождений и других стимулирующих мер на этапе добычи и переработки газа. Кроме того, в стране разработан комплексный план развития газовой отрасли, предусматривающий ряд мероприятий развития перспективных газовых участков.
 

Распылением бюджета назвал депутат проект "Ауыл - Ел бесігі"

25.04.2022, 13:31 5716
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Мажилисмен Альберт Рау во время правительственного часа в мажилисе указал на проблемы в реализации национального проекта "Ауыл - Ел бесігі" и назвал его распылением бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Рау, мнения депутатов и правительства по поводу того, что такое модернизированное село, отличаются.
 

Есть негласное мнение, если в селе один проект реализован, то к нему пока не возвращаемся. И это называется модернизированное село? Модернизированным надо считать село, где выполнены все стандарты, проще говоря, решены все проблемы", - заявил депутат.

 
Он отметил, что на модернизацию аулов в 2019 - 2021 годы выделили 206 млрд тенге. Еще 670 млрд тенге планируется выделить в течение следующих четырех лет. Из 6316 сел для проекта выбраны 3,5 тысячи, но за 3 года программа коснулась только 665 сел, а это всего 18%.
 

При этом в течение следующих четырех лет проект должен охватить 2870 сел, или 82%. Уже налицо риски невыполнения параметров национального проекта", - сообщил мажилисмен. 

 
Он подчеркнул, что в ближайшие два года должен быть обеспечен полный охват проектом опорных сел по принципу "Село - под ключ", иначе это будет распыление средств.
 
Рау также призвал не гнаться за количеством реализованных проектов в ущерб качественным показателям. В пример он привел случай с районной больницей. Выделенные на ее ремонт из республиканского бюджета средства перераспределили ради большего числа проектов.
 
По его мнению, необходимо актуализировать имеющийся перечень, стандарты исходя из экономического потенциала и перспектив развития сел. Также нужно уточнить, какие проекты должны быть реализованы за счет республиканского, а какие - за счет местного бюджета.
 

Отсутствие системности в финансировании проектов приводит к распылению бюджетных средств и, как следствие, к неэффективному их использованию, отсутствию конечных результатов и возникновению социальной напряженности", - подчеркнул депутат.

 

За ситуацией на казахстанско-кыргызской границе будут лично следить вице-премьеры двух стран

25.04.2022, 12:55 6476
Фото: facebook/Bakhyt Sultanov
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов и первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев ознакомились с ситуацией перехода грузов на казахстанско-кыргызской границе, а также осмотрели место будущего индустриального торгово-логистического комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время осмотра границы мы инспектировали эффективность наших решений по устранению очередей импортных и транзитных потоков автоперевозчиков. Усиленный контроль за грузами и, как следствие, заторы на границе - многолетняя история. Пути исправления мы активно обсуждали последние несколько недель. В итоге кыргызская сторона согласилась обеспечить наличие ЭСФ с QR-кодом на весь вывозимый из Кыргызстана в РК товар", - написал Султанов в Facebook.

 
Он отметил, что сейчас на территории КР водителям раздают памятки о том, что они должны оформлять ЭСФ до подъезда к границе. Только при наличии ЭСФ на перевозимый товар и соответствии ему данных инспектрово-досмотровых комплексов на границе проверки производиться не будут. 
 

Обмануть не получится - пункты пропуска оснащены современным оборудованием - сканерами, которые легко распознают неучтенный товар", - заверил глава МТИ РК.

 
Он подчеркнул, что наличие ЭСФ разгрузило все заторы: за два дня на автомобильных пунктах пропуска (включая самый загруженный - Кордай) не было обнаружено скопления машин. 
 

Кстати, с кыргызским первым вице-премьером решили лично следить за границей: установим в наших кабинетах мониторы с трансляцией с камер с каждого ПП" - отметил Султанов.

 
Также министр рассказал о планах строительства торгово-логистического комплекса. 
 

Его расположение запланировано в районе автодорожного пункта пропуска "Карасу - Ак-тилек", рядом с которым в поселке Кордай мы год назад провели 9-е заседание нашего Межправсовета на уровне премьер-министров наших стран", - проинформировал Султанов.

 
Казахстанская сторона на сегодняшний день под ИТЛК зарезервировала 40 гектаров земли вблизи пограничного пункта пропуска "Карасу", ждем решения по участку с кыргызской стороны. Планируется, что к маю вся документация будет готова.
 
Между тем прорабатываются вопросы по инфраструктуре и привлечению потенциальных инвесторов. 
 

Идей по промышленной кооперации много и у нас, и у кыргызской стороны. Наращивание товарооборота - одна из ключевых задач в двусторонних отношениях. По итогам прошлого года товарооборот составил чуть меньше миллиарда долларов, из которого две трети - наш экспорт. Мы можем нарастить эти объемы вполовину: сейчас работаем над расширением номенклатуры на 190 товаров на сумму примерно 230 млн долларов. Это продукция фармацевтики, химпрома, металлургии, стройтовары, машиностроение", - поделился министр.

 
Он также добавил, что через неделю запланировано очередное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 

Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты

23.04.2022, 15:37 33276
Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В цифровом офисе правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, а также перехода на централизованный закуп медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. В частности, лук подорожал на 2,9%, капуста - на 2,8%, мясо птицы - на 2,5%, морковь - на 2,3%, сахар - на 1,5%. В разрезе регионов наибольший рост цен отмечен в Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%), сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
По его словам, в рамках работы по контролю торговой надбавки в стране проведен обход 32 308 магазинов "у дома" (охват 77%), в результате выявлено 358 нарушений. По всем фактам приняты соответствующие меры. 
 
По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, на сегодняшний день в Казахстане сформирован существенный запас продовольствия (669 841 тонна без учета нового урожая), в том числе говядины, картофеля, муки, яиц, молока и т.д. 
 
Премьер-министр РК также заслушал отчеты заместителя акима Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева и заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, где наблюдается наибольший рост цен на СЗПТ, а также акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, где зафиксирована самая высокая стоимость капусты по республике (340 тенге за килограмм). 
 
Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что вопросы сдерживания цен имеют первоочередное значение
 

Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы, однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. До конца текущего месяца необходимо увеличить финансирование до 100 млрд тенге. По регионам, которые не доведут этот показатель до целевого уровня, будут рассмотрены предложения по наказанию курирующих заместителей акимов", - сказал глава правительства. 

 
Алихан Смаилов подчеркнул, что в преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. 
 
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания цен. 
 
Выступая по второму вопросу повестки, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что переход на централизованный закуп медицинской техники ТОО "СК-Фармация" проводится в соответствии с поручением главы государства. В текущем году проект планируется реализовать в пилотном режиме, а с 2023 года будут заключены долгосрочные договоры на условиях локализации либо контрактного производства оборудования. 
 
По итогам обсуждения глава правительства поручил профильному министерству доработать механизмы реализации централизованного закупа с учетом поднимаемых акиматами вопросов и внести в правительство соответствующие предложения.
 

В Казахстане двукратно увеличат субсидирование производства яиц

22.04.2022, 20:48 43211
В Казахстане двукратно увеличат субсидирование производства яиц
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 22 АПРЕЛЯ - Как заявил глава Минсельхоза, выступая на республиканском семинаре-совещании в Туркестанской области, в связи с нестабильной конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и в целях поддержки отечественных птицефабрик Министерством сельского хозяйства было принято решение об увеличении объемов поддержки производителей яиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерством сельского хозяйства вносятся изменения и дополнения в правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства в части включения субсидирования пищевого яйца, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Так, проектом правил предусматривается двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит 3 тенге за штуку вне зависимости от мощности птицефабрики.
 
Таким образом, мерой поддержки будут охвачены все яичные птицефабрики страны, на субсидирование которых выделяется 6,5 млрд тенге.
 
В республике насчитывается 63 птицефабрики, из них 29 - мясных и 34 - яичных. По итогам 2021 года отечественными птицефабриками было произведено 266,8 тысячи тонн мяса птицы в убойном весе, что составляет 98% от общего объема производства. Яйца куриного было произведено 3,5 млрд штук, или 74% от общего производства. Обеспеченность мясом птицы составляет 66%, доля импорта снизилась до с 45% до 39,5%. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98%.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики.
 

Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%

22.04.2022, 19:24 44511
Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь - февраль 2022 года составил 3,5 млрд долларов, что на 24,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,8 млрд долларов), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экспорт из Казахстана в Россию за январь - февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
 
Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - рост в 3 раза, или на 82,2 млн долларов (с 40,6 до 122,8 млн долларов), оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 3,1 раза, или на 40,3 млн долларов (с 19,5 до 59,8 млн долларов), цинк необработанный - рост в 3,3 раза, или на 33,4 млн долларов (с 14,8 до 48,2 млн долларов), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45%, или на 24,6 млн долларов (с 54,8 до 79,4 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 48,6%, или на 23,6 млн долларов (с 48,6 до 72,2 млн долларов), ферросплавы - рост в 2,2 раза, или на 21,8 млн долларов (с 18,7 до 40,5 млн долларов), части подвижного состава - рост в 3,3 раза, или на 18,3 млн долларов (с 8,0 до 26,4 млн долларов).
 
Вместе с тем наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: руды и концентраты медные - на 99,7%, или на 23,4 млн долларов (с 23,5 до 0,1 млн долларов), руды и концентраты железные - на 12,9%, или на 20,3 млн долларов (с 157,2 до 136,9 млн долларов), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов - на 71,1%, или на 14,8 млн долларов (с 20,8 до 6,0 млн долларов), пшеница - на 85,8%, или на 8,5 млн долларов (с 9,9 до 1,4 млн долларов), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, - на 80,5%, или на 6,8 млн долларов (с 8,5 до 1,7 млн долларов).
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные - 136,9 млн долларов (с долей 12,6%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - 122,8 млн долларов (11,3%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - 79,4 млн долларов (7,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 72,2 млн долларов (6,6%), оксиды и гидроксиды алюминия - 59,8 млн долларов (5,5%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - 53,4 млн долларов (4,9%), цинк необработанный - 48,2 млн долларов (4,4%), ферросплавы - 40,5 млн долларов (3,7%), уголь каменный - 38,7 млн долларов (3,5%), природный газ - 38,4 млн долларов (3,5%).
 
Импорт в Казахстан из России за январь - февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов.
 
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: пшеница - рост в 7,4 раза, или на 71,6 млн долларов (с 11,2 до 82,8 млн долларов), полуфабрикаты из нелегированной стали - на 71,7%, или на 32,8 млн долларов (с 45,8 до 78,7 млн долларов), нефтепродукты - на 97,8%, или на 29,2 млн долларов (с 29,9 до 59,1 млн долларов), семена подсолнечника - рост в 63,1 раза, или на 24,7 млн долларов (с 0,4 до 25,1 млн долларов), инсектициды, гербициды - рост в 6,1 раза, или на 21,1 млн долларов (с 4,1 до 25,3 млн долларов), золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - на 55,8%, или на 20,5 млн долларов (с 36,7 до 57,1 млн долларов), полимеры этилена - рост в 2,4 раза, или на 20 млн долларов (с 14,2 до 34,2 млн долларов).
 
Отмечается снижение импортных поставок таких товаров, как: природный газ - на 54%, или на 41,1 млн долларов (с 76,1 до 35,0 млн долларов), телевизоры, мониторы и проекторы - на 55,6%, или на 29,1 млн долларов (с 52,5 до 23,3 млн долларов), автомобили легковые - на 18,9%, или на 14,8 млн долларов (с 78,4 до 63,6 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 20,2%, или на 12,6 млн долларов (с 62,6 до 50,0 млн долларов), табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 77,5%, или на 8,9 млн долларов (с 11,5 до 2,6 млн долларов).
 
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница - 82,8 млн долларов (с долей 3,4%), полуфабрикаты из нелегированной стали - 78,7 млн долларов (3,2%), автомобили легковые - 63,6 млн долларов (2,6%), нефтепродукты - 59,1 млн долларов (2,4%), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка - 57,1 млн долларов (2,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 50 млн долларов (2,1%), кокс и полукокс - 37,9 млн долларов (1,6%), уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - 37,4 млн долларов (1,5%).
 

В Казахстане на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн льготного дизтоплива

22.04.2022, 16:18 46056
В Казахстане на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн льготного дизтоплива
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей Казахстана уже выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива по цене 212 тысяч тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на встрече с населением Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минэнерго, в том числе для Туркестанской области предусмотрено 47,9 тысячи тонн дизельного топлива. Эта область занимает 4-е место по объемам по стране после северных регионов - Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.
 
Болат Акчулаков в своем выступлении напомнил, что в январе в соответствии с поручением главы государства приказом министерства сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.
 
Кроме того, в части поручения главы государства по реформированию рынка горюче-смазочных материалов планируется принять следующие меры:
 
- обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;
 
- создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей - на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объеме 50 тысяч тонн;
 
- принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на 6 месяцев.
 
В настоящее время в части реформирования рынка сельхозтоваропроизводителей прорабатывается ряд мер. В частности, планируется создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ.
 
Кроме того, прорабатывается внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом планируют продлить на полгода.
 

Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов

22.04.2022, 11:33 48326
Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект постановления, согласно которому работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий будут премировать за счет местных бюджетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ предусматривает установление за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов. 
 
Порядок и условия установления данной надбавки определяются местным исполнительным органом.
 
Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

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