На шести крупных продовольственных рынках Алматы открыты социальные лавки

Он отметил, что одной из главных задач города является обеспечение продовольственной безопасности города и сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары. В Алматы принимаются меры для стабильности цен по видам продукции, на которые наблюдался повышенный спрос - крупа гречневая, рожки, масло подсолнечное, крупа рисовая, сахар, кефир, масло сливочное, молоко, творог, окорочка, хлеб формовой социальный. Несмотря на сложный период, в прошлом году из бюджета города было выделено 7 млрд тенге и создан фонд для социально значимых продуктов.
В прошлом году из бюджета мы выделили 7 млрд тенге, создали фонд для социально значимых продовольственных товаров. В Алматы из 19 видов утвержденного перечня социально значимых продовольственных товаров в торговых объектах фиксируется стоимость 18 видов. По Казахстану у нас самая низкая цена. Если бы мы не провели эту работу, то цены бы дальше взлетели", - сказал аким в ответ на вопрос касательно цен на яйца.
Отмечено, что повышение цен на яйца зафиксировано не только в Алматы, но и по всему Казахстану, а также, согласно данным СМИ, в России. По данным специалистов, это сезонное повышение цен, которое может быть связано с удорожанием кормов как зерновых, так и масличных культур, а также снижением производства в ряде птицефабрик.
Кроме того, важно отметить, что в Алматы на шести крупных продовольственных рынках города открылись социальные лавки для реализации социально значимых продовольственных товаров по фиксированной цене. Цены на продукты в социальных лавках ниже среднерыночных на 20-30%.
Адреса рынков:
- Зелёный базар, Жибек Жолы, 53;
- Тастак, Толе би, 266;
- Алматы -1, Шолохова, 2д/1;
- Таусамалы, улица Таксамалы-1;
- Жана Акбулак, Розыбакиева, 33/1;
- Сары Арка, микрорайон 4, дом 27-б.
Изменения по ценам можно будет отслеживать на сайте о продовольственной безопасности города www.almatyazyk.kz.
Фиксированные цены на период с 16 февраля по 2 марта 2021 года:
1. Картофель - 150 тенге за килограмм;
2. Морковь - 145 тенге за килограмм;
3. Лук - 85 тенге за килограмм;
4. Капуста - 75 тенге за килограмм;
5. Сахар - 249 тенге за килограмм;
6. Крупа гречневая - 349 тенге за килограмм;
7. Масло подсолнечное (Маслозавод №1) - 655 тенге за литр, масло подсолнечное (Майское) - 573 тенге за литр;
8. Рис шлифованный (Лидер, Камолино) - 275 тенге за килограмм;
9. Рожки весовые - 199 тенге за килограмм;
10. Мука пшеничная 1-го сорта (Аксарай, 2 килограмма) - 409 тенге.
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