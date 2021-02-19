На шести крупных продовольственных рынках Алматы открыты социальные лавки

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - На отчетной встрече с населением в формате онлайн аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопросы горожан. В ходе встречи работал единый канал по номеру 1308. Среди поступивших вопросов от жителей - цены на продукты питания. Аким города рассказал, как в Алматы обеспечивают стабильность цен на продукты питания, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что одной из главных задач города является обеспечение продовольственной безопасности города и сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары. В Алматы принимаются меры для стабильности цен по видам продукции, на которые наблюдался повышенный спрос - крупа гречневая, рожки, масло подсолнечное, крупа рисовая, сахар, кефир, масло сливочное, молоко, творог, окорочка, хлеб формовой социальный. Несмотря на сложный период, в прошлом году из бюджета города было выделено 7 млрд тенге и создан фонд для социально значимых продуктов.

В прошлом году из бюджета мы выделили 7 млрд тенге, создали фонд для социально значимых продовольственных товаров. В Алматы из 19 видов утвержденного перечня социально значимых продовольственных товаров в торговых объектах фиксируется стоимость 18 видов. По Казахстану у нас самая низкая цена. Если бы мы не провели эту работу, то цены бы дальше взлетели", - сказал аким в ответ на вопрос касательно цен на яйца.

Отмечено, что повышение цен на яйца зафиксировано не только в Алматы, но и по всему Казахстану, а также, согласно данным СМИ, в России. По данным специалистов, это сезонное повышение цен, которое может быть связано с удорожанием кормов как зерновых, так и масличных культур, а также снижением производства в ряде птицефабрик.

Кроме того, важно отметить, что в Алматы на шести крупных продовольственных рынках города открылись социальные лавки для реализации социально значимых продовольственных товаров по фиксированной цене. Цены на продукты в социальных лавках ниже среднерыночных на 20-30%.

Адреса рынков:

- Зелёный базар, Жибек Жолы, 53;

- Тастак, Толе би, 266;

- Алматы -1, Шолохова, 2д/1;

- Таусамалы, улица Таксамалы-1;

- Жана Акбулак, Розыбакиева, 33/1;

- Сары Арка, микрорайон 4, дом 27-б.

Изменения по ценам можно будет отслеживать на сайте о продовольственной безопасности города www.almatyazyk.kz.

Фиксированные цены на период с 16 февраля по 2 марта 2021 года:

1. Картофель - 150 тенге за килограмм;

2. Морковь - 145 тенге за килограмм;

3. Лук - 85 тенге за килограмм;

4. Капуста - 75 тенге за килограмм;

5. Сахар - 249 тенге за килограмм;

6. Крупа гречневая - 349 тенге за килограмм;

7. Масло подсолнечное (Маслозавод №1) - 655 тенге за литр, масло подсолнечное (Майское) - 573 тенге за литр;

8. Рис шлифованный (Лидер, Камолино) - 275 тенге за килограмм;

9. Рожки весовые - 199 тенге за килограмм;

10. Мука пшеничная 1-го сорта (Аксарай, 2 килограмма) - 409 тенге.





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