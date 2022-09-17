Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу - Токаев

Фото: Акорда
Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств - участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии", - заявил Токаев.
По его мнению, стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации.
Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать", - подчеркнул казахстанский лидер.
Он напомнил, что серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров.
Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению Китай - Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности", - добавил Токаев.
Также, по его словам. серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.
Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В целом мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров", - подчеркнул президент Казахстана.
Затрагивая вопросы продовольственной и энергетической безопасности, Токаев подчеркнул, что государства ШОС - крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире.
Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке", - отметил глава РК.