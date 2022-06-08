Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках Национальный банк Республики Казахстан прогнозирует наибольший рост цен на продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка 6 июня 2022 года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14%. По словам председателя НБК Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.

Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", - сказал он.

Как отметил Пирматов, прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза.

Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на рост цен на регулируемые услуги", - подчеркнул председатель Нацбанка.

Согласно представленным НБК прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики всех основных отраслей. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики, пояснили в Нацбанке.

Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.



