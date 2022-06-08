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Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане

07.06.2022, 12:05 8326
Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках Национальный банк Республики Казахстан прогнозирует наибольший рост цен на продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка 6 июня 2022 года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14%. По словам председателя НБК Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.
 

Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", - сказал он. 

 
Как отметил Пирматов, прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза.
 

Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на рост цен на регулируемые услуги", - подчеркнул председатель Нацбанка.

 
Согласно представленным НБК прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики всех основных отраслей. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики, пояснили в Нацбанке.
 
Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

У трети казахстанцев денег хватает только на еду и одежду.
 

новости по теме

КГД: практически каждый грузовой автомобиль везет из Кыргызстана незаявленный товар

07.06.2022, 12:22 7681
КГД: практически каждый грузовой автомобиль везет из Кыргызстана незаявленный товар
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 7 ИЮНЯ - Представители Евразийской экономической комиссии посетили казахстанско-кыргызскую границу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи казахстанская сторона непосредственно на автомобильных пунктах пропуска "Кордай" и "Карасу" ознакомила участников с бизнес-процессами по мониторингу перемещения товаров, продемонстрировала принцип работы применяемых информационных систем, а также контроля посредством инспекционно-досмотровых комплексов.
 
Участники встречи отметили, что время прохождения одного грузового автотранспортного средства на казахстанском участке границы занимает в среднем не более 20 минут и не приводит к скоплению автотранспортных средств.
 

Также казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе и брендовые", - отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

 
В свою очередь участники встречи удостоверились, что проверки проводятся в строгом соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
 
В ходе рабочей встречи казахстанской стороной представлена презентация по проводимым мерам контроля, фактам нарушений и исполнению достигнутых договоренностей с Кыргызской Республикой.
 
По итогам рабочей встречи стороны отметили плодотворную работу участников встречи и выразили надежду на дальнейшее совместное успешное сотрудничество.

Напомним, более тысячи единиц спортивной одежды известных брендов пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана.
 

В Казахстане работникам цифровых платформ предоставят соцгарантии

07.06.2022, 11:38 9051
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане до 500 тысяч человек заняты на различного рода онлайн-платформах, но они не имеют социальной защиты. Об этом на заседании правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По экспертным данным, в Казахстане платформенная занятость достигает до 500 тысяч человек. То есть люди заняты посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Яндекс, Убер, Вольт и Глово. Несомненно, такой режим очень удобен для населения. Однако его главный недостаток - отсутствие социальной защиты занятых. Иными словами, если такое лицо станет безработным или перестанет работать в связи с беременностью и родами, оно не сможет получать необходимые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования", - сказала Дуйсенова.

 
Учитывая ситуацию, Минтруда разработан пилотный проект привлечения граждан, занятых на онлайн-площадках, в систему социальной защиты.
 
По словам Дуйсеновой, признание платформенной занятости позволит защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении благоприятного режима.
 
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов поддержал проект и добавил, что предложенные в нем меры не должны обременять пользователей бюрократией и дополнительной нагрузкой.
 
Он поручил внести предложения по совершенствованию законодательства в части предоставления социальных гарантий работникам цифровых платформ, сообщает пресс-служба правительства.
 
В своем выступлении Дуйсенова также рассказала, что на национальный рынок труда повлияли демографические изменения и волатильность мировой экономики. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы.
 

Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тысяч молодежи. Следовательно, меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение Z", - сказала глава Минтруда.

 

Посевная затянулась в двух областях Казахстана

07.06.2022, 10:40 10146
Посевная затянулась в двух областях Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал, почему в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях затянулась посевная кампания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение планируется до конца текущей недели", - сказал глава Минсельхоза на заседании правительства во вторник.

 
В целом, по данным главы МСХ, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн гектаров, или 100,2% от намеченного плана (план 19 835,3 тысячи гектаров), картофель - на 189,6 тысячи гектарах (99,4%, план 190,7 тысячи гектаров), овоще-бахчевые - на 269,2 тысячи гектарах (97,4%, план 276,5 тысячи гектаров), многолетние травы - на 429,6 тысячи гектарах (99,7%, план 430,7 тысячи гектаров).
 
Также Карашукеев проинформировал о завершении посева масличных культур на площади 3,1 млн гектаров (при плане 3094 тысячи гектаров), сахарной свеклы – 12,3 тысячи гектаров (при плане 11,1 тысячи гектаров), хлопчатника – 121,1 тысячи гектаров (при плане 114,7 тысячи гектаров).
 

Общая посевная площадь составила 23,1 млн гектаров, что на 105 тысяч гектаров больше показателя 2021 года. В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тысячи гектаров", - уточнил министр.

 
Он также добавил, что наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные (на 24,9 тысячи гектаров), картофель (на 2,4 тысячи гектаров), овощи (на 1,7 тысячи гектаров) и кормовые культуры (на 448,1 тысячи гектаров).

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственной отрасли.

Так, в целях поддержки общая сумма бюджетного кредитования доведена до 140 млрд тенге, в два раза, до 80 млрд тенге, увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции. В целом на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тенге, информирует пресс-служба правительства.

Кроме того, в необходимом объеме обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%, снижены цены на минеральные удобрения отечественных производителей.

Таким образом, в текущем году усилены меры господдержки агропромышленного комплекса, отметил Смаилов.

По словам главы правительства, несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности.

«Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном», - сказал глава кабмина. 

Согласно мартовскому бюллетеню ООН в текущем году урожай пшеницы в Казахстане превысит среднегодовые показатели. 

Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность", - добавил премьер.


В Казахстане сокращают площадь посева риса.
 

Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана

07.06.2022, 10:04 10981
Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 30 мая совокупный остаток дизельного топлива на 2 нефтебазах и НПЗ составляет 377,79 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 25 суточной потребности страны, проинформировал первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем ответе на депутатский запрос Скляр сообщил, что согласно индикативным балансам поставка импорта из Российской Федерации на 2022 год предусмотрена в следующих объемах: бензина - до 5 тысяч тонн, дизтоплива - 520 тысяч тонн, авиакеросина - 300 тысяч тонн. 
 
При этом вице-премьер уточнил, что за 4 месяца текущего года объем импорта составил: дизтоплива - 66 тысяч тонн, авиакеросина - 31 тысяча тонн. 
 

Таким образом, дефицита ГСМ, в том числе дизельного топлива, не наблюдается", - заверил он.

 
Он также отметил, что в целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории РК. Также для исключения фактов ограниченной реализации ГСМ ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики. 
 
Скляр рассказал, что на сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Кроме того, принят комплекс мер по реформированию системы производства и распределения ГСМ, который предусматривает мероприятия в том числе по устранению непродуктивных посредников и пересмотру схемы поставки нефти для переработки на НПЗ. 
 

Таким образом, правительством принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного резкого роста оптовых и розничных цен на ГСМ", - заключил первый вице-премьер.

 
Напомним, в конце лета 2021 года в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. Также было принято решение об импорте порядка 100 тысяч тонн дизтоплива из России. 

Аналитики заявили, что на рынке Казахстана возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости и в итоге к росту цен.
 

Впервые с момента создания авиакомпания Qazaq Air достигла самоокупаемости

06.06.2022, 21:23 14886
Впервые с момента создания авиакомпания Qazaq Air достигла самоокупаемости
Фото: flyqazaq.com
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Седьмой год подряд авиакомпания Qazaq Air демонстрирует рекордный рост собственного пассажиропотока, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2021 году авиакомпания перевезла 570 тысяч человек, что на 32% больше 2020 года. Маршрутная сеть авиакомпании включает 35 направлений, сообщает пресс-служба компании.
 
Доход авиакомпании за отчетный период вырос на 67% по сравнению с 2020 годом и составил 12,7 млрд тенге. Согласно утвержденной аудированной финансовой отчетности за 2021 год показатель EBITDA достиг 472 млн тенге, что подтверждает самостоятельное покрытие авиакомпанией всех денежных расходов за счет получаемой выручки. 
 
Таким образом, в 2021 году завершен трехлетний цикл бизнес-трансформации авиакомпании Qazaq Air по выводу на самоокупаемость. Ключевые реализованные проекты - сертификация собственной базы по техническому обслуживанию и перерегистрация флота в Казахстане, а также запуск новой маршрутной сети с хабом в Нур-Султане с обслуживанием социально значимых субсидируемых и пригранично-международных авиамаршрутов.
 
В 2021 году авиакомпания Qazaq Air в очередной раз успешно подтвердила соответствие международному стандарту производственной безопасности IOSA и является официальным членом ИАТА.
 

Важно искоренить все искусственные монополии и поставить надежный заслон коррупции - Токаев

06.06.2022, 20:51 15316
Важно искоренить все искусственные монополии и поставить надежный заслон коррупции - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции", - заявил Токаев в своем обращении к народу Казахстана. 

 
Он отметил, что следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. 
 

Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему", - сказал президент РК.

 
По его словам, главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. 
 

Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан", - добавил Токаев.

 

Акчулаков: цифровые майнеры способны платить рыночную цену за газ

06.06.2022, 12:01 18781
Акчулаков: цифровые майнеры способны платить рыночную цену за газ
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Министертсве энергетики Республики Казахстан прорабатывают вопрос по введению новых категорий потребителей, таких как крупные коммерческие потребители и цифровые майнеры, которые способны платить рыночную цену за газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе правительственного часа в мажилисе глава Минэнерго отметил, что действующие цены на газ в Казахстане являются одними из самых низких в мире. В условиях развития газификации убытки национального оператора АО "НК "КазахГаз" ежегодно растут с ростом потребления, в том числе новыми коммерческими потребителями, которые способны платить рыночную цену за газ.
 

Вместе с тем министерством внесено в правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера также будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально уязвимых граждан страны", - сказал он.

 
Для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен.
 

В этой связи министерством совместно с "КазахГазом" прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица, осуществляющий цифровой майнинг. Данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора", - пояснил он.

 
Он также добавил, что по итогам 2021 года общий уровень газификации страны составил 57,67% от общей численности населения, или 11 млн человек получили доступ к газу. В целом газификация страны осуществляется согласно генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2015 - 2030 годы.

Ранее Болат Акчулаков предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.

Напомним, казахстанский миллионер Кайрат Итемгенов попал в тройку "серых" криптовалютчиков. Его доход, полученный от незаконного майнинга, оценен в 36,5 млн тенге.

В Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг.
 

В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году

06.06.2022, 11:44 16846
В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В ходе правительственного часа в мажилисе министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков предупредил о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году и озвучил ряд мер для его предотвращения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли в стране является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов", - сказал Акчулаков в мажилисе. 

 
В ближайшей перспективе, по его словам, основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, КПО, ТШО, на которые будет приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа.
 
Акчулаков отметил, что Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка.
 

При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа", - подчеркнул министр. 

 
Он проинформировал, что в настоящее время правительством оптовая отпускная цена с завода установлена на уровне 28 тысяч тенге за тонну, или 16 тенге за литр, в целях стабилизации цен на внутреннем рынке.
 

Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства, поскольку производители в настоящее время работают в убыток и не смогут продолжить работу при таких условиях", - пояснил он.

 
Глава  Минэнерго также сообщил, что одной из основных причин дефицита объемов является теневой экспорт, что в последующем приводит к нехватке сжиженного нефтяного газа для населения и необоснованному росту цен. В настоящее время у Министерства нет полномочий оперативно осуществлять мониторинг за оборотом сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и экспортом, подчеркнул он.
 
В связи с этим в настоящее время проводятся работы по включению сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт (СНТ). Усиливаются требования к наличию контрольно-кассовым машинам на АГЗС, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории Казахстана, на предмет выдачи чеков при реализации сжиженного нефтяного газа.
 
Также рассматривается возможность предоставления министерству удаленного доступа к оператору фискальных данных (ОФД) и базе СНТ к субъектам сжиженного нефтяного газа.
 

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