У трети казахстанцев денег хватает только на еду и одежду

АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Агентство маркетинговых решений и исследований JD EXPERT провело опрос общественного мнения среди жителей 14 крупных городов Казахстана на тему "Насколько сильно рост цен продуктов питания повлиял на качество жизни казахстанцев", передает KAZAKHSTAN TODAY.
У подавляющего числа респондентов (44%) семья состоит из 3-4 человек, включая двух несовершеннолетних детей. При этом 72% респондентов отметили низкий или стабильный невысокий уровень дохода своей семьи: так, 36% респондентов заработка хватает лишь на еду и одежду; еще 36% указали, что могут накопить на гаджеты и бытовую технику", - сообщает агентство.
По его данным, абсолютное большинство (99%) респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. 87% отметили, что стоимость их продуктовой корзины выросла в 2 раза и более. Почти половина респондентов (49%) говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях - овощи, фрукты, молочная продукция. До 70% респондентов вынуждены частично или полностью отказаться от сладкого.
80% ответили, что ощутили подорожание всех видов продуктов, при этом больше всего было отмечено подорожание фруктов, ягод и сахара. Меньше всего рост цен ощущался на макаронные изделия.
87% казахстанцев отмечают, что их средний чек на продукты питания вырос в 2 раза и более за последние 2-3 года. При этом категория сладкого стала привилегией обеспеченных людей.
Настроения респондентов можно отразить в следующих выдержках из их ответов:
- "Вся заработная плата уходит только на продукты"
- "Возмущена, за последний год цены взлетели в несколько раз"
- "Страшно, что будет дальше"
- "Придется урезать рацион детей"
- "Не будем покупать одежду, все деньги уйдут на еду"
- "Детям невозможно купить фрукты, если цены вырастут еще, непонятно, как жить".
Тот факт, что казахстанцы с высокой степенью вовлеченности и эмоциональности отвечали на открытый вопрос о своей реакции на изменение цен, демонстрирует высокую для народа актуальность сложившейся на продуктовом рынке ценовой политики и состояние высокого напряжения с расчетом на изменения, помощь и поддержку. Казахстанцам необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и своих семей", - пишет агентство.
В отчете также отмечено, что практически 30% респондентов видят проблемой увеличение или ввод новых налогов. Две трети опрошенных (67%) считают, что регулирующая роль государства должна быть сосредоточена на поддержке местных производителей.