Нацбанк за год совершил интервенции на $1,905 млрд

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Для поддержания курса национальной валюты Национальный банк Казахстана в 2020 году совершил интервенции в размере $1,905 млрд, передает Kazakhstan Today.

Резкое ухудшение фундаментальных условий и двойной шок для нашей экономики оказывали значительное давление на валютный рынок в марте - апреле. Но и в течение всего года валютный рынок находился под постоянным давлением со стороны внешних факторов. Волатильность мировых рынков, низкие цены на нефть, бегство инвесторов из рисковых активов напрямую отразились на динамике национальной валюты", - сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова в интервью Kapital.kz.

Она отметила, что после достижения минимального значения 448,5 тенге за $1 в марте и апреле (падение на 17,2% с начала года) курс нацвалюты постепенно отыграл часть потерь на фоне последовавшей коррекции на внешних рынках.

Также ряд мер для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке приняли Нацбанк и правительство.

В отдельные периоды низкой ликвидности для обеспечения нормального функционирования валютного рынка Национальный банк поддерживал рынок интервенциями. Их общий объем за год составил $1,905 млрд. Интервенции проводились в феврале, марте, сентябре и октябре. Наибольший объем интервенций мы провели в период резкого падения рынков в марте, их объем составил $1,488 млрд", - рассказала Алия Молдабекова.

Кроме того, для обеспечения должного уровня прозрачности проведения валютных операций Нацбанк внес изменения в правила осуществления валютных операций в части предварительных проверок банками конверсионных операций и контроля целевого использования покупаемой валюты в установленные законодательством сроки.

Для снижения спекулятивной активности среди участников рынка были установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты для обменных пунктов.

Еще одним важным фактором сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке являлись операции по конвертации валюты для осуществления гарантированных трансфертов в бюджет РК. Общий объем таких конвертаций, по данным Нацбанка, за год составил около $9,05 млрд.

В то же время, субъекты квазигосударственного сектора в течение года продали валютную выручку в размере около $2,1 млрд.

На фоне стабилизации ситуации на внешнем и внутреннем рынках курс тенге укрепился более чем на 6% с пиковых значений в марте-апреле и на конец года составил 420,71 тенге за доллар", - отметила Алия Молдабекова.

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