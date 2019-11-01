Наценка посредников на каждую тонну угля после товарной биржи составляет 90%

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Канат Баитов разъяснил ситуацию с ценообразованием угля в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Анализ Министерства национальной экономики РК показывает, что наценка на 1 тонну угля после товарной биржи оптовыми поставщиками (посредниками) составляет 90%, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

По каждому моменту мы ходили и изучали. Разговаривали с каждым водителем. В последнее время очень много нареканий было в адрес поставщиков о том, что якобы цену они взвинчивают. Мы разбирались по машинам. Есть три вида транспортников. Первые - самозанятое население, которые сами едут на разрез, грузятся и довозят до населения. Они не взвинчивают цены. Вторые - те, которые стоят тупиком. Когда вы сами приходите, уголь выбираете и потом договариваетесь по цене. Допустим, по Нур-Султану уголь довозится в пределах 100-120 километров. Третьи - это те, которые покупают уголь, вывозят на какую-ту трассу и стоят ждут людей, которые могут купить дороже. Таких очень мало, чтобы влиять на цену угля", - сказал Баитов.

Он также пояснил, что основной объем угля (89%) для коммунально-бытовых потребителей и населению реализуется посредством товарной биржи. Уголь на энергетические и промышленные предприятия отгружается по отпускным ценам разрезов по прямым договорам.

Цена угля для коммунально-бытовых нужд и населения складывается из цены отгрузки разреза (в пределах 3-7 тыс. тенге за тонну в зависимости от условий разработки), железнодорожных тарифов на транспортировку, обслуживание подвижного состава, биржевой стоимости угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению", - сказал председатель Комитета.

Также он обратил внимание на тот факт, что стоимость угля на разные марки из разных месторождений, в зависимости от себестоимости добычи и расстояния доставки до пунктов реализации, колеблется в среднем от 7 до 19 тыс. тенге в разных регионах.

Например, мы проводили мониторинг по городу Нур-Султану. Определены 8 компаний, которые реализуют уголь на 11 точках в разных частях города. Цены на все виды угля фиксированные. Средняя цена составляет 12 тыс. тенге без учета доставки. С 24 по 30 октября в столицу поступил 141 вагон, или 9770 тонн угля", - проинформировал Баитов.

По оценке, потребность угля для населения до 31 декабря 2019 года составит 300 тыс. тонн, а до конца отопительного периода - 500 тыс. тонн.

Работа по обеспечению населения и коммунально-бытового сектора необходимым количеством и качеством угля в отопительный сезон 2019-2020 годов находится на постоянном контроле Министерства и местных исполнительных органов", - резюмировал Баитов.

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