Назначен новый глава Казатомпрома

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Мажит Шарипов, назначен на должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением совета директоров Мажит Шарипов назначен на должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мажит Шарипов родился в 1964 году в Акмолинской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Службы эксплуатации экспериментальной установки реактора в Институте ядерной физики Академии наук КазССР.

В 1992-1999 годах - специалист отдела ядерной безопасности и физической защиты Агентства по атомной энергии РК.

В 2000-2008 годах - начальник отдела; начальник управления отдела инспектирования и анализа Комитета атомной энергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2008-2010 годах - директор департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2010-2012 годах - директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 годах - директор департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии.

В 2013-2014 годах - председатель Комитета по атомной энергии МИНТ РК.

В 2015-2020 годах - работал на руководящих должностях в АО "НАК "Казатомпром".

С января 2021 года по настоящее время являлся генеральным директором по ядерно-топливному циклу АО "НАК "Казатомпром".





Напомним, Галымжан Пирматов покинул пост председателя правления компании 2 сентября 2021 года по собственному желанию. Шарипов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления.





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