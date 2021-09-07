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Назначен новый глава Казатомпрома

06.09.2021 9964
Назначен новый глава Казатомпрома
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Мажит Шарипов, назначен на должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решением совета директоров Мажит Шарипов назначен на должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Мажит Шарипов родился в 1964 году в Акмолинской области. 
 
Окончил Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ. 
 
Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Службы эксплуатации экспериментальной установки реактора в Институте ядерной физики Академии наук КазССР. 
 
В 1992-1999 годах - специалист отдела ядерной безопасности и физической защиты Агентства по атомной энергии РК. 
 
В 2000-2008 годах - начальник отдела; начальник управления отдела инспектирования и анализа Комитета атомной энергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. 
 
В 2008-2010 годах - директор департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. 
 
В 2010-2012 годах - директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. 
 
В 2012-2013 годах - директор департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии. 
 
В 2013-2014 годах - председатель Комитета по атомной энергии МИНТ РК. 
 
В 2015-2020 годах - работал на руководящих должностях в АО "НАК "Казатомпром". 
 
С января 2021 года по настоящее время являлся генеральным директором по ядерно-топливному циклу АО "НАК "Казатомпром".

Напомним, Галымжан Пирматов покинул пост председателя правления компании 2 сентября 2021 года по собственному желанию. Шарипов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления.

 

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