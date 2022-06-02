NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта

Фото: Минсельхоз РК

ТАРАЗ. 1 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства РК организовало тур для журналистов на два предприятия Жамбылской области - Меркенский филиал ТОО "ЦАСК" и ТОО "Таразский сахарный завод", а также в крестьянское хозяйство, выращивающее сахарную свеклу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году предприятие переработало 85 тысяч тонн сахарной свеклы, получив 7,5 тысячи тонн сахара. 1,3 млрд тенге инвестиций было вложено в ремонт и пуско-наладочные работы. В этом году предприятие проведет еще одну модернизацию, за счет чего производство сахара вырастет до 2,5 - 3 тысяч тонн в сутки, сообщил руководитель Меркенского филиала Нуржан Каргабаев.

По его словам, сейчас завод закупает сахарный тростник в Бразилии, что сказывается на себестоимости конечного продукта. Однако площади посева сахарной свеклы в Казахстане будут увеличены.

Также на следующий год мы решили сами закупать семена сахарной свеклы и раздавать крестьянам в счет будущего урожая", - отметил Каргабаев.

Далее журналисты выехали в крестьянское хозяйство "Трансфер", занимающееся выращиванием сахарной свеклы.

Ручного труда абсолютно нет. Посмотрите, вы не увидите здесь сорняков, абсолютно чистое поле", - прокомментировал руководитель крестьянского хозяйства Владимир Бондаренко выращивание новых сортов сахарной свеклы.

Он отметил, что в хозяйстве есть нехватка поливной воды. Если ее объемы будут увеличены, фермеры увеличат площади посева сахарной свеклы.

Журналисты также посетили ТОО "Таразский сахарный завод", которое обеспечивает более половины потребности внутреннего рынка в продукте.

Мы с марта этого года вышли на полную мощность, производим 650 тонн сахара в сутки. Проблем нет. Были проблемы, когда Россия закрыла границу. Но мы продумали и решили вопросы логистики", - рассказал генеральный директор Таразского сахарного завода Александр Шлегель.

По его словам, отпускные цены на сахар не изменились - 450 тенге.

Цену поднимают розничные торговцы, я их не понимаю. Сейчас спрос большой, это связано с тем, что Россия закрыла границу. Мы продаем равномерно свою продукцию по всем регионам Казахстана. Реализация осуществляется предприятием по графику исключительно на внутренний рынок для населения и производителям сахаросодержащей продукции, в том числе через СПК", - сообщил Шлегель.

В Минсельхозе подчеркнули, что в настоящее время запасы сахара в республике составляют порядка 67 тысяч тонн, а его производство осуществляется бесперебойно.

Основными регионами выращивания сахарной свеклы в республике являются Алматинская и Жамбылская области.