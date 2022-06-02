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NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта

01.06.2022, 12:55 12996
NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта
Фото: ncoc.kz
АКТАУ. 1 ИЮНЯ - С 1 июня компания North Caspian Operating Company останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Планово-предупредительный ремонт предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, предписываемых нормативными требованиями и производственными нуждами. 
 

Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - сообщили в компании NCOC.

 
Как отметили в пресс-службе, месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.
 

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Токаев провел встречу с руководством Kaspi.kz

01.06.2022, 15:20 10566
Токаев провел встречу с руководством Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Алматы провел встречу с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На встрече с руководителями Kaspi.kz глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективах дальнейшего развития международно признанной финтехкомпании.
 

Сахарные заводы в Жамбылской области работают на полную мощность - МСХ

01.06.2022, 14:57 11266
Сахарные заводы в Жамбылской области работают на полную мощность - МСХ
Фото: Минсельхоз РК
ТАРАЗ. 1 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства РК организовало тур для журналистов на два предприятия Жамбылской области - Меркенский филиал ТОО "ЦАСК" и ТОО "Таразский сахарный завод", а также в крестьянское хозяйство, выращивающее сахарную свеклу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В прошлом году предприятие переработало 85 тысяч тонн сахарной свеклы, получив 7,5 тысячи тонн сахара. 1,3 млрд тенге инвестиций было вложено в ремонт и пуско-наладочные работы. В этом году предприятие проведет еще одну модернизацию, за счет чего производство сахара вырастет до 2,5 - 3 тысяч тонн в сутки, сообщил руководитель Меркенского филиала Нуржан Каргабаев.
 
По его словам, сейчас завод закупает сахарный тростник в Бразилии, что сказывается на себестоимости конечного продукта. Однако площади посева сахарной свеклы в Казахстане будут увеличены. 
 

Также на следующий год мы решили сами закупать семена сахарной свеклы и раздавать крестьянам в счет будущего урожая", - отметил Каргабаев.

 
Далее журналисты выехали в крестьянское хозяйство "Трансфер", занимающееся выращиванием сахарной свеклы. 
 

Ручного труда абсолютно нет. Посмотрите, вы не увидите здесь сорняков, абсолютно чистое поле", - прокомментировал руководитель крестьянского хозяйства Владимир Бондаренко выращивание новых сортов сахарной свеклы. 

 
Он отметил, что в хозяйстве есть нехватка поливной воды. Если ее объемы будут увеличены, фермеры увеличат площади посева сахарной свеклы.
 
Журналисты также посетили ТОО "Таразский сахарный завод", которое обеспечивает более половины потребности внутреннего рынка в продукте.
 

Мы с марта этого года вышли на полную мощность, производим 650 тонн сахара в сутки. Проблем нет. Были проблемы, когда Россия закрыла границу. Но мы продумали и решили вопросы логистики", - рассказал генеральный директор Таразского сахарного завода Александр Шлегель. 

 
По его словам, отпускные цены на сахар не изменились - 450 тенге.
 

Цену поднимают розничные торговцы, я их не понимаю. Сейчас спрос большой, это связано с тем, что Россия закрыла границу. Мы продаем равномерно свою продукцию по всем регионам Казахстана. Реализация осуществляется предприятием по графику исключительно на внутренний рынок для населения и производителям сахаросодержащей продукции, в том числе через СПК", - сообщил Шлегель.

 
В Минсельхозе подчеркнули, что в настоящее время запасы сахара в республике составляют порядка 67 тысяч тонн, а его производство осуществляется бесперебойно.
 
Основными регионами выращивания сахарной свеклы в республике являются Алматинская и Жамбылская области.
 

Юрий Лавриненко возглавил совет директоров КТЖ

01.06.2022, 12:48 13466
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Решением единственного акционера АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" от 27 мая 2022 года внесены изменения в состав совета директоров нацкомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров АО "НК "КТЖ", независимого директора Шомоди Кальман. Избран председателем совета директоров АО "НК "КТЖ", независимым директором Лавриненко Юрий Иванович", - сообщает пресс-служба нацкомпании.

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "НК "КТЖ" состоит из 9 человек: 
 
1) Лавриненко Юрий - председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор; 
 
2) Сауранбаев Нурлан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО "НК "КТЖ";
 
3) Байдаулетов Нуржан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
4) Бердигулов Ернат - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
5) Нурбаева Назира - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
6) Ауганов Гибрат - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера; 
 
7) Вокурка Ульф - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор; 
 
8) Аханзарипов Нурлан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор;
 
9) Джон (Йан) Маккей - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор.
 

В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге

01.06.2022, 11:41 14281
В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2022 года утвердили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены - на 0,1 процентного продукта, а на 24 месяца - снижены на 0,1 процентного продукта ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. 

 
Также отмечается, что максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне июньских значений.
 


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Июнь

Июль

Июнь

Июль

Несрочные депозиты

13,5

13,5

13,5

13,5

Срочные депозиты

3 месяца

14,0

14,0

13,5

13,5

6 месяцев

14,0

14,0

13,5

13,5

12 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,5

14,5

14,0

14,0

6 месяцев

14,5

14,5

14,0

14,0

12 месяцев

15,0

15,1▲

13,8

13,9▲

24 месяца

12,4

12,3▼

11,6

11,5▼

МИИР Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков

01.06.2022, 09:50 15531
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков", - пояснили в министерстве.

 
По данным ведомства, аналогичные требования в Российской Федерации были установлены приказом министра транспорта РФ от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новым приказом Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 "Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение данной нормы в РФ составляет 150 000 рублей.
 

Следует подчеркнуть, что недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать", - отметили в МИИР РК.

 
Сообщается, что "после обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации".
 

Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года. В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения", - проинформировали в ведомстве.

 
При этом в МИИР отметили, что законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.
 
В целом на сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.
 

ЕЭК опубликовала годовой отчет о работе в 2021 году

31.05.2022, 21:07 22046
МОСКВА. 31 МАЯ - Евразийская экономическая комиссия опубликовала годовой отчет, посвященный десятилетию деятельности ЕЭК. Основная идея отчета выражена в слогане "10 лет для граждан стран Евразийского экономического союза", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные свидетельствуют о многолетней преемственности, поступательном развитии ЕЭК и Евразийского экономического союза, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 
Как отмечается в годовом отчете, уже 10 лет многонациональная команда комиссии строит единое экономическое пространство для свободного движения товаров, услуг и капитала, а также работает над тем, чтобы сформировать ЕАЭС как пространство возможностей для граждан союзных стран, где каждый может самореализоваться. В том числе этому способствует принятая в 2020 году Стратегия-2025, которая предусматривает раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни.
 
Во многом благодаря правильно выбранной стратегии в 2021 году обеспечен рост ВВП на 4,6%, что превышает допандемийный уровень. Рекордные значения, исторический максимум за все время существования Союза достигнуты во внешней и взаимной торговле - 844 млрд долларов (рост к 2019 году на 14,7%) и 72,6 млрд долларов (рост к 2019 году на 17,8%) соответственно. Выросли кооперационные поставки (+31,6%). Объем промышленного производства ЕАЭС в 2021 году составил 1,4 трлн долларов и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,3%.
 

В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве

31.05.2022, 20:15 22556
В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев прокомментировал ситуацию, складывающуюся на рынке сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ержан Казанбаев подчеркнул, что в стране имеется достаточный запас сахара - порядка 67 тысяч тонн. Это количество полностью покрывает потребности граждан. Плюс к этому ежедневно идут поставки сахара в рамках Евразийской экономической комиссии - дополнительно выделена квота на 100 тысяч тонн, полностью обеспечивающие три сахарных завода Казахстана.
 

Ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступают небольшие перебои с поставками, но это связано с тем, что груз идет к нам вагонами. Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но в целом в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно", - сказал председатель Комитета торговли.

 
Он призвал казахстанцев не создавать искусственный ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве, а брать по потребности.
 

В нужном объеме мы всегда сахар доставим. У нас есть операторы - партнеры зарубежных стран, есть импортеры, есть четко выстроенная работа по поставке ежемесячной. Не надо населению создавать панику. Сахар будет в том объеме, который необходим. Если население хочет купить больше того, что ему нужно, оно имеет право. Но тогда торговая сеть, чтобы не создавать у себя дефицит, примет меры, чтобы население не скупало в большем количестве, чем нужно", - сказал Ержан Казанбаев.

 
Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара. По его словам, дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара.
 
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет.
 
В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром.
 

Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений

31.05.2022, 15:12 21001
Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Вариант газификации северных регионов Казахстана путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации требует вложений, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе заседания казахстанско-российской рабочей группы, прошедшего 11 февраля текущего года, российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене. На сегодня проводятся расчеты по определению цены на газ. В целях рассмотрения альтернативных вариантов газификации 12 апреля текущего года в ходе совещания с ПАО "Газпром" казахстанской стороной было также предложено изучить вариант газификации путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. Вместе с тем данный вариант требует вложений в строительство инфраструктуры по компримированию и регазификации", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
От также сообщил, что по итогам совещания сторонами достигнута договоренность о дальнейшей проработке данного вопроса в рамках рабочей группы между АО "НК QazaqGaz" и ПАО "Газпром".
 
Кроме того, он проинформировал о ходе газификации с магистрального газопровода "Сарыарка".
 

АО "АстанаГаз КМГ" завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы. Участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск, ведутся работы по устранению замечаний РГП "Госэкспертиза"", - заявил премьер-министр РК.

 
Алихан Смаилов отметил, что заключение комплексной вневедомственной экспертизы планируется получить до конца июня текущего года. 
 

Учитывая изложенное, отмечаем, что после получения всех исходных данных (цена на газ, стоимость строительства, охват населения и т.д.) будет выработан окончательный оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны", - добавил он.

 

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