Новые залежи нефти обнаружены на месторождении Узень в Мангистау

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В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели АО "НК "КазМунайГаз", - говорится в сообщении компании.
В КМГ рассказали, что в 2017 году команда геологов компании, а также АО "Озенмунайгаз", ТОО "КМГ Инжиниринг" и филиала "КМГ Инжиниринг в Актау" инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень.
В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 квадратных километров), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель. По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти", - рассказали в пресс-службе.
Согласно информации, в итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов.
Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс Государственной комиссией по запасам Республики Казахстан. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу", - сказано в сообщении.
АО "Озенмунайгаз" - 100-процентная дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз". В 2020 году предприятие занимало 6% в структуре добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Предприятие занимается добычей нефти и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области.
Месторождение Узень – одно из крупнейших, с уникальными начальными геологическими запасами не только в Казахстане, но и в мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.