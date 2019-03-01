Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Объем кредитования банками экономики в январе снизился на 4,7%, передает Kazakhstan Today.

Объем кредитования банками экономики на конец января 2019 года составил 12 470 млрд тенге (снижение за месяц на 4,7%). Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 8,2% до 7 150,9 млрд тенге, тогда как объем кредитов физическим лицам увеличился на 0,3% до 5319,1 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка.

По информации ведомства, без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составляет 11,4%, или 1,2 трлн тенге.

Также в пресс-службе уточнили, что объем кредитов в национальной валюте уменьшился за месяц на 1,9%, до 9899,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 4,5%, тогда как физическим лицам увеличились на 0,5%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 14,2%, до 2570,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 14,7%, физическим лицам - на 6,4%. Удельный вес кредитов в тенге на конец января 2019 года составил 79,4% (в декабре 2018 года - 77,1%).

Объем долгосрочных кредитов за январь уменьшился на 4,7%, до 10 582,7 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 5,0%, до 1887,3 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за месяц снизилось на 7,5% (до 2 185,9 млрд тенге или 17,5% от общего объема кредитов экономике), проинформировали в Нацбанке.

Отмечается также, что в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на промышленность (доля в общем объеме - 15,6%), торговлю (13,4%), строительство (5,9%), транспорт (4,0%) и сельское хозяйство (1,8%).

В январе 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,4% (в декабре 2018 года - 11,7%), физическим лицам - 18,4% (17,2%), заключили в пресс-службе.

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