Объем услуг в сфере рекламы и маркетинга сократился на 11% в Казахстане

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за первое полугодие текущего года с учетом ненаблюдаемого сектора экономики составил 136,63 млрд тенге - на 11,2% меньше в денежном выражении, чем годом ранее.

Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг составил 136,61 млрд тенге - также на 11,2% меньше в деньгах по сравнению с январем-июнем 2021 года. Годом ранее объем услуг в секторе показал рост на 62%, информирует finprom.kz

В региональном разрезе 74,6% услуг в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка было сосредоточено в финцентре, Алматы (101,9 млрд тенге). Значительные объемы пришлись также на Астану (15,6 млрд тенге) и Карагандинскую область (6,8 млрд тенге).

По данным аналитиков, 97,3% объема услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за январь-июнь 2022 года совокупно пришлось на малые предприятия (102,4 млрд тенге) и индивидуальных предпринимателей (30,5 млрд тенге).





На средние и крупные предприятия пришлось лишь 1,6 млрд и 2,1 млрд тенге соответственно.

В структуре услуг на деятельность рекламных агентств пришлось 112,3 млрд тенге - на 20,9% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем услуг в области исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения составил 19,7 млрд тенге - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На размещение рекламы в СМИ пришлось 4,6 млрд тенге - на 27,6% больше, чем за январь-июнь 2021 года", - говорится в обзоре.

Среднемесячная заработная плата в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка в первом полугодии текущего года составила 258,7 тысячи тенге, что меньше средней зарплаты в целом по РК (298,6 тысячи тенге).





Покупательная способность заработных плат в секторе сократилась на 6,1%, в то время как в целом по РК она выросла на 10,9%.