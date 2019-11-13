Объём инвестиций в Карагандинскую область с начала года вырос в 1,7 раза

Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - Объём инвестиций в Карагандинскую область с начала года увеличился в 1,7 раза, передает Kazakhstan Today.

Объём инвестиций в основной капитал Карагандинской области за 10 месяцев 2019 года вырос в 1,7 раза и составил 611,2 млрд тенге, сообщили в пресс-службе акима региона.

По словам заместителя руководителя областного управления экономики Айжан Дурсун, основные экономические показатели выросли в сравнении с прошлым годом.

За 10 месяцев этого года в области произвели промышленной продукции на 2,1 трлн тенге. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выросли объёмы производства в цветной металлургии и фармацевтике. В горнодобывающей промышленности рост составил 12,9% за счёт увеличения добычи металлических руд", - проинформировала Айжан Дурсун сегодня на аппаратном совещании в акимате.

Также, по данным управления экономики, в этом году в регионе в 2,1 раза увеличились объёмы строительных работ. В эксплуатацию ввели 354,9 тыс. квадратных метров жилья, это 103,3% к уровню прошлого года.

Уровень безработицы в регионе составил 4,4%, что ниже уровня прошлого года на 0,2 процентных пункта.

В то же время количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса за 10 месяцев увеличилось на 7,3%.

Выслушав доклад, аким области Женис Касымбек поручил уделить особое внимание увеличению объёма производства в обрабатывающей промышленности и чёрной металлургии. Также он напомнил о том, что необходимо значительно увеличить масштаб жилищного строительства в следующем году.

Отметим, что в 2019 году в Карагандинской области в рамках реализации Государственной программы "Нурлы жер" за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 420 тыс. квадратных метров жилья или 4,3 тыс. квартир . За январь - июль текущего года было введено в эксплуатацию 207,5 тыс. квадратных метров жилья (1722 квартиры), что выше на 2,9% запланированного объема и на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году из республиканского и местного бюджетов выделено 3,1 млрд тенге для строительства арендного жилья для очередников. Планируется возведение 15 жилых комплексов на 706 квартир, из которых в текущем году будет введено в эксплуатацию 11 проектов на 356 квартир.

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