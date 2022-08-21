Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников планируют пересмотреть в Казахстане

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Ряд задач по сдерживанию цен на основные продукты питания поставил сегодня на совещании правительства и.о. вице-премьер-министр, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%. Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%)", - сообщает сайт главы правительства.
Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче - выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.
Заслушав информацию акимов и Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.
Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача - не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное - обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий", - заявил Жумангарин.
Соответствующую работу он поручил провести Комитету торговли.
Ранее сообщалось, что цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане за год повысились на 18,7%.