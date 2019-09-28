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Около 18 тысяч пачек сигарет изъяли из теневого оборота в Алматы

27.09.2019, 19:32 5482
Около 18 тысяч пачек сигарет изъяли из теневого оборота в Алматы
Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - Департаментом государственных доходов по Алматы выявлен теневой оборот табачных изделий без акцизных марок и учетно-контрольных марок в количество 17 990 пачек, передает Kazakhstan Today.
 
Управлением государственных доходов по Алмалинскому району ДГД по Алматы выявлен теневой оборот табачных изделий без акцизных и учетно-контрольных марок в количество 17 990 пачек: сигареты Fast в количестве 7500 пачек; сигареты Credo в количестве 4000 пачек; сигареты Prestige в количестве 4500 пачек; сигареты Esse в количестве 1490 пачек; сигареты Mond в количестве 1000 пачек; сигареты D & J в количестве 500 пачек, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
В ведомстве уточнили, что по фактам незаконной реализации табачной или алкогольной продукции жители Алматы могут обращаться по телефону доверия 8-727-267-15-64.
 
 

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