Около 18 тысяч пачек сигарет изъяли из теневого оборота в Алматы

Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - Департаментом государственных доходов по Алматы выявлен теневой оборот табачных изделий без акцизных марок и учетно-контрольных марок в количество 17 990 пачек, передает Kazakhstan Today.

Управлением государственных доходов по Алмалинскому району ДГД по Алматы выявлен теневой оборот табачных изделий без акцизных и учетно-контрольных марок в количество 17 990 пачек: сигареты Fast в количестве 7500 пачек; сигареты Credo в количестве 4000 пачек; сигареты Prestige в количестве 4500 пачек; сигареты Esse в количестве 1490 пачек; сигареты Mond в количестве 1000 пачек; сигареты D & J в количестве 500 пачек, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В ведомстве уточнили, что по фактам незаконной реализации табачной или алкогольной продукции жители Алматы могут обращаться по телефону доверия 8-727-267-15-64.

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