Определены квоты на экспорт пшеницы и муки

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В январе - марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. Об этом на заседании правительства сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

Рост в реальном секторе составил 5,9%.

Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,6%. Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании - в 2,2 раза; госуправлении, социальном обеспечении - на 78,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте, а также в Акмолинской и Павлодарской областях", - сказал Алибек Куантыров.

Министр сообщил, что в январе - феврале текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 52,5% и составил 18,2 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 46,6%, до 3,5 млрд долларов США.

Импорт товаров составил 6,1 млрд долларов США.

В целом положительный торговый баланс составил 6 млрд долларов США.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь - март текущего года объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения - на 11,3%, в том числе автомобилестроения - на 14,8%, производства вагонов и локомотивов - на 13,3%, стройматериалов - на 12,4%, готовых металлических изделий - на 11,0%, пластмассовых изделий - на 15,2%, фармацевтической продукции - на 18,2%, напитков - на 19,0%, одежды - на 13,0%", - проинформировал Алибек Куантыров.

Кроме того, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 17,1%, добыче газа - на 8,2%, добыче сырой нефти - на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых - на 6,3%, в добыче металлических руд и угля - на 1,9%.

В отмеченном периоде строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ вырос - на 8,6%.

Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Алматы, а также в Акмолинской и Костанайской областях.

По вводу жилья в эксплуатацию по сравнению с январем - февралем текущего года динамика роста улучшилась на 7,7 п.п. и впервые с начала года вышла в положительную зону.

Всего введено 2,9 млн квадратных метров жилья, что выше показателя января - марта предыдущего года на 0,4%.

Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 1,8%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Снижение показателя наблюдаются в Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях", - добавил глава МНЭ.

По данным министра, по всем показателям положительный рост отмечается в 6 регионах - Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте.

По 6 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

По 5 показателям положительный рост наблюдается в 4 регионах - в городе Алматы, а также в Актюбинской, Павлодарской и Туркестанской областях.

По 4 показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области.