Определены квоты на экспорт пшеницы и муки

Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки - такие квоты на экспорт озвучили сегодня представители Минсельхоза на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Квоты определены межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Решение было принято 1 апреля, а заработает с 15 апреля, подчеркнули в Минсельхозе.
Для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке МСХ совместно с Бюро национальной статистики и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах. Таким образом, меры по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами, куда относится и мука, уже принимаются правительством", - сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
По его словам, на 7 апреля запасы муки составляют 118 тысяч тонн, в том числе 10 тысяч тонн - в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках оборотной схемы, 48 тысяч тонн - у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах, 18 тысяч тонн - на торговых объектах.
Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности. Вместе с тем в ресурсах Продкорпорации имеются более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации", - заверил спикер.
Напомним, комментируя жалобы мукомолов на возникший дефицит зерна и связанную с этим остановку зерноперерабатывающих предприятий, представители Минсельхоза заявили, что сегодня на внутреннем рынке имеется необходимый объем пшеницы.
Но цены на пшеницу - это недавно возникшая проблема. Есть оптимальная цена, которую предлагают крестьяне с учетом расходов на весенне-полевые работы. Эта цена вызвала недовольство со стороны мукомолов, и не было определенных договоренностей. В этом основная причина, по которой временно простаивают мукомольные предприятия. В целом на внутреннем рынке присутствует пшеница, но существует большое соотношение между ценами, предлагаемыми мукомольными предприятиями, и крестьянами. Этот вопрос мы решим, отправив на внутренний рынок удешевленную пшеницу", - рассказала на брифинге директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК Назгуль Хатепова.