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Пандемия оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах

27.10.2021, 19:13 35560
ЖЕНЕВА. 27 ОКТЯБРЯ - Ситуация в сфере занятости в 2021 году оказалась хуже ожидавшейся. Из-за пандемии коронавируса в мире будет потеряно 125 миллионов полных рабочих дней по сравнению с последним кварталом 2019 года, тогда как в июне этот показатель прогнозировался на уровне 100 миллионов рабочих дней, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эксперты отмечают, что в целом восстановление на рынке труда застопорилось в 2021 году после вызванного пандемией потрясения, сообщает ТАСС.
 
Количество рабочих часов "остается, по оценкам, значительно ниже уровня, достигнутого в последнем квартале 2019 года". Перспективы восстановления рынка труда в оставшиеся месяцы года расцениваются как "слабые и неопределенные". Поэтому на настоящий момент МОТ "прогнозирует, что число отработанных в 2021 году часов будет на 4,3% меньше, чем до пандемии - в четвертом квартале 2019 года, и это эквивалентно 125 миллионам рабочим дням". Подчеркивается, что этот прогноз представляет собой "драматичную ревизию июньского прогноза МОТ", согласно которому по итогам года ожидалось сокращение рабочих часов на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что соответствует 100 миллионов полных рабочих дней.
 
В целом в странах с высокими доходами на душу населения ситуация на рынке труда выглядит лучше, чем в государствах со средними и низкими доходами. В третьем квартале 2021 года в первой группе стран количество отработанных часов было на 3,6% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. В государствах же со средними и низкими доходами снижение составило соответственно 5,7% и 7,3%.
 
Это различие эксперты объясняют более высоким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с высокими доходами. 
 

Более высокие уровни вакцинации ассоциируются с более мощным и быстрым восстановлением рынка", - говорится в докладе. 

 

Согласно оценкам, проведение полной вакцинации 14 человек во втором квартале 2021 года было эквивалентно добавлению одного полного рабочего дня на глобальном рынке труда", - констатировали в МОТ. 

 
Таким образом, медленная вакцинация в развивающихся странах "замедляла восстановление рынка труда, усиливая различие между странами". Подобный дисбаланс, считают в организации, "мог бы быть быстро и эффективно" исправлен путем "большей глобальной солидарности в сфере вакцинации".
 

Нынешнее положение на рынках труда представляет собой застопорившееся восстановление с появляющимися многочисленными рисками снижения и большими различиями между развитыми и развивающимися экономиками", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

 
Он обратил внимание на тот факт, что "неравное распределение вакцин и фискальных возможностей" усиливает эти тенденции, и этим вопросом "необходимо срочно заняться".
 

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Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам

27.10.2021, 18:49 31726
Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Минфин рассматривает вопрос о передаче Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций зарубежным инвесторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совместную декларацию о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях правительства Казахстана и ОАЭ подписали 8 октября. 
 

Стороны намерены реализовать проекты в республике Казахстан в сферах электроэнергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и иных отраслях. Стороны признают, что правительство республики Казахстан намерено осуществить прямую адресную продажу до 100 (сто) процентов государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" (далее ШГЭС) и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" (далее УКГЭС, совместно с ШГЭС именуемые "гидроэлектростанции") консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - говорится в документе. 

 
В настоящее время Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку данных объектов, чтобы оценить ее реальную рыночную стоимость. И после этого уже будут проводиться переговоры с арабской стороной", - сообщил вице-министр энергетики Мурат Журебеков на сегодняшней пресс-конференции. 
 
По словам вице-министра, оценка стоимости гидроэлектростанций может продлиться до конца года.
 
Ранее депутат Сергей Решетников призвал отказаться от приватизации двух ГЭС в Восточном Казахстане. По его мнению, приватизация гидроэлектростанций позволит бизнесменам диктовать населению размер тарифов на электроэнергию. 
 

Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС

27.10.2021, 18:20 38071
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики Республики Казахстан приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей атомной электростанции. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Мурат Журебеков в ходе пресс-конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства в сентябрьском послании поручил правительству в течение года проработать этот вопрос. Сегодня мы активно над этим работаем. Наша работа на сегодня включает в себя определение локации на территории страны, с учетом критериев, которые нужны для реализации подобного рода проекта", - сообщил он.

 
По словам вице-министра, в ноябре планируется обсудить вопрос с международными экспертами.
 

Мы также ведем консультации с экспертами, международными в том числе, по технологии, по мощности. Мы также смотрим на наш актуализированный баланс электропотребления и электропроизводства для того, чтобы определить, будет ли у нас дефицит. Если будет, то в каком году и в каком объеме. Вся эта работа проводится сейчас в комплексе", - сказал Мурат Журебеков.

 
Вице-министр энергетики добавил, что завершить эту работу планируется в обозначенные главой государства сроки. 
 
 
 
 

Минэнерго до конца года определит маршруты газификации северных и восточных регионов Казахстана

27.10.2021, 18:08 26758
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики Казахстана до конца года выберет наиболее выгодный маршрут для газификации северных и восточных регионов республики, заявил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Журебекова, в настоящее время остро стоит вопрос о газификации негазифицированных областей: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской.
 

В настоящее время у нас работает совместная рабочая группа с Газпромом и с КазТрансГазом, мы сегодня занимаемся расчетами и в ближайшее время, до конца текущего года, у нас стоит задача по определению наиболее выгодного для нашей страны маршрута газификации этих регионов", - отметил первый вице-министр энергетики, добавив, что как только вариант будет определен, министерство займется источниками финансирования.

 
Также, как сообщил Журебеков, по стране уровень газификации на сегодняшний день составляет 54,3%.
 

Ежегодно выделяются определенные бюджетные средства по программе для газификации регионов. В этом году порядка 51 млрд тенге предусмотрено на =газификацию 13 регионов - порядка 135 тыс. человек получат доступ к газу", - сказал также первый вице-министр энергетики.

 
Как сообщалось ранее, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях, на что Александр Новак ответил, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения.
 
Также напомним, что в ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии.
 

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