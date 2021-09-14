Первый национальный доклад о рынке труда опубликован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане опубликован первый национальный доклад о рынке труда, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, доклад состоит из 6 глав, каждая из которых посвящена определенной теме, связанной с рынком труда.

По результатам анализа определены глобальные тренды, которые так или иначе влияют на национальный рынок труда. К примеру, в Казахстане более половины рабочих мест (52%) подвержены высокому или значительному риску автоматизации, что несколько выше, чем в среднем по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. - Прим. редакции) - 47%. Это означает, что многие казахстанцы будут вынуждены переквалифицироваться или осваивать новые востребованные навыки, в первую очередь цифровые, когнитивные и социально-поведенческие. Поэтому сегодня развитие человеческого капитала следует рассматривать в контексте обучения на протяжении всей жизни: от раннего детства до активного старения. Для этого необходимы, прежде всего, более гибкие и менее затратные варианты обучения, которые сочетают в себе характеристики формального, неформального и дистанционного образования", - говорится в докладе.

Кроме того, меняется структура рабочей силы, большую часть которой в Казахстане к 2025 году будут составлять миллениалы и поколение Z (63%), которых отличает высокий уровень цифровой грамотности и вовлечения в digital среду. В докладе рассматривается, как новые поколения и их ценности меняют рынок труда под свои запросы.

В то же время Национальный доклад построен вокруг оценки влияния пандемии COVID-19 на экономику и рынок труда. Впервые за два десятилетия темпы роста ВВП стали отрицательными, при этом масштабного роста безработицы не произошло, и аналитики ЦРТР подробно объяснили это явление.

Одна из главных особенностей доклада - доступ к уникальной информации, полученной в результате анализа данных из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК. Впервые публикуются подробные результаты реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" в течение 3 лет (2017-2020), в которой приняли участие около 2,7 млн человек, "портрет" зарегистрированного безработного, информация о привлекаемой иностранной рабочей силе и многое другое.

В процессе подготовки доклада мы выступили как независимые исследователи. Мы формировали наши выводы и гипотезы только на основе проверенной информации, официальной и ведомственной статистики, международных признанных публикаций. Поэтому мы открыто пишем о всех существующих вызовах на рынке труда, чтобы привлечь к ним внимание и совместно найти эффективные решения. К примеру, результаты нашего анализа показали, что местный рынок труда не вознаграждает образовательные квалификации в должной мере. Разница в средних доходах врача и водителя автомобиля в Казахстане составляет 31%, в то время как в Германии - 172%, Бразилии - 174%, США - 261%", 0 отметила одна из авторов доклада, управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

Источниками информации для доклада стали материалы Бюро национальной статистики АСПИР РК, национальные отчеты, интересные зарубежные кейсы, публикации ряда международных организаций, таких как Всемирный банк, Международная организация труда, ОЭСР, компании "Big 3" и "Big 4". Были собраны мнения более 20 международных и национальных экспертов из разных отраслей, чтобы показать различные мнения и взгляды на тот или иной вопрос.

Мы живем в эпоху изобилия информации, но часто в таком большом информационном потоке бывает нелегко найти проверенные источники, а также время для прочтения всех интересующих нас публикаций. Поэтому в нашем докладе мы постарались собрать воедино самую актуальную и интересную информацию из разных источников, показать текущую ситуацию не только на основе статистических показателей, но и экспертных заключений, и представить всё в понятной и доступной форме. Потому что вопросы развития рынка труда имеют значение не только для государства, но и для каждого человека", – отметила Александра Молчановская.

Национальный доклад о рынке труда планируется публиковать на ежегодной основе по актуальным темам. Открытость информации является залогом вовлеченности широкого круга граждан в процесс реализации мер государственной политики.

Надеемся, что данный доклад послужит открытым источником объективной информации о рынке труда и предоставит возможность гражданам понять текущую ситуацию, тренды по такой важной теме, а государственным органам и экспертному сообществу использовать материалы для дальнейшей дискуссии, чтобы совместными усилиями выработать эффективную стратегию по развитию рынка труда в условиях новой реальности", – подчеркнул руководитель ЦРТР Даулет Аргандыков.

Национальный доклад "Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности" доступен к прочтению на сайте ЦРТР - https://iac.enbek.kz/ru/node/1179.

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