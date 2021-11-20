План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС

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НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран - в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома. Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод, который мы сделали, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссия, документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома.