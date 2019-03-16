По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,20 тенге за доллар

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 банк.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,20 тенге за доллар (+0,84 тенге), объем торгов – 57 831 тыс. USD (+22 791 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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