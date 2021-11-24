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Почти в два раза выросло количество кредитных заявок от субъектов малого бизнеса

23.11.2021, 18:04 188299
Почти в два раза выросло количество кредитных заявок от субъектов малого бизнеса
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Кредитные заявки субъектов малого бизнеса в казахстанские банки в III квартале увеличились на 43%, сообщил директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Банки продолжили активное кредитование субъектов малого и микропредпринимательства в сегменте беззалоговых займов, предоставляемых по результатам скоринговых моделей. Количество поступивших кредитных заявок в III квартале увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло нового пика в 221 тыс. заявок, а средний размер заявки увеличился в 1,5 раза квартал к кварталу до 21 млн тенге", - отметил Кубенбаев.

 
По данным Нацбанка, в большинстве банков спрос на кредиты среднего бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные банки активно предлагали субъектам среднего бизнеса короткие беззалоговые займы, предоставляемые по результатам скоринга. В результате число поступивших кредитных заявок в III квартале выросло на 27% до 1,3 тысячи заявок, а средний размер заявки снизился на 59% по сравнению с третьим кварталом в прошлом году до 512 млн тенге.
 
Как отметил представитель Нацбанка, со стороны субъектов крупного предпринимательства последние II квартала спрос на кредиты заметно снижается в силу их медленного восстановления после пандемии и реализации отложенного спроса в начале года. Количество поступивших заявок в среднем за квартал в 2021 году (239 заявок) остается на уровне 2020 года, но все еще на 28% ниже уровня 2019 года. Тем не менее, средний размер заявки крупных заемщиков в III квартале достиг допандемийного уровня, составив 7 млрд тенге.
 
В то же время коэффициенты одобрения по заявкам на кредиты снизились по сравнению с прошлым кварталом во всех сегментах бизнеса, при этом для МСБ условия кредитования несколько смягчились. Крупные банки пересмотрели уровни риска по отдельным отраслям бизнеса в ожидании роста экономики в ближайшее время.
 

В следующем квартале банки ожидают продолжения роста спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. При этом, по условиям кредитования, в большинстве случаев, изменений не ожидается", - отметил Кубенбаев.

 
Увеличение расходов на товары длительного пользования со стороны населения, проведение маркетинговых акций и кампаний крупными банками привели к значительному росту спроса в сегменте залогового и беззалогового потребительского кредитования в III квартале. Конкуренция за более качественного клиента поспособствовала смягчению условий кредитования в части снижения требований к платежеспособности клиентов, увеличения кредитного лимита и уменьшения процентных ставок. Количество поступивших заявок по займам с обеспечением и без обеспечения выросло на 33% и 8%, соответственно.
 
Банки объясняют снижение спроса на автокредиты в III квартале отсутствием новых авто в салонах, а также приостановлением программы льготного автокредитования АО "Банк развития Казахстана". Условия по выданным автокредитам были смягчены в части пороговых значений в рамках кредитного скоринга и ставок вознаграждения. Несмотря на 10-процентный рост количества поступивших заявок в отчетном квартале, доля их одобрения осталась на уровне предыдущего квартала.
 
Что касается ипотечного кредитования, то, по мнению банков, снижение спроса в III квартале связано с завершением приема заявок по государственной программе ипотечного кредитования "Баспана-Хит", а также с высокими ценами на рынке недвижимости.
 

В сравнении с предыдущим кварталом количество поступивших заявок по ипотеке выросло на 27%, однако доля одобрения по ним снизилась на 17%. Несмотря на смягчение условий по ипотечным кредитам в части послабления требований к залогам, снижения ставок вознаграждения, уменьшения комиссий и пересмотра минимального размера первоначального взноса большинством банков, внедрение отдельными банками скоринговой системы для оценки кредитоспособности клиентов привело к снижению доли одобрения по займам", - сообщили в Нацбанке.

 
В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала.
 
Как сообщалось ранее, аналитики Fitch считают, несколько банков в секторе обременены значительными проблемными активами. И быстрый рост розничного кредитования в стране в среднесрочной перспективе может привести к ухудшению качества активов. По данным Fitch, в третьем квартале 2021 года рост розничных кредитов составил 12%, во втором - 11%. Как пояснили аналитики, в последние несколько лет рост розничного кредитования опережал номинальный рост доходов населения, тем самым увеличивая долговую нагрузку на заемщиков и создавая риски "перегрева" рынка". 
 

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В регионах Казахстана резко упал спрос на мясо

24.11.2021, 10:01 28
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Казахстанцы стали меньше покупать мясо. В регионах жалуются на резко упавший спрос, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Продавцы говорят, что товар едва ли не портится на прилавках, покупатели в павильоны заглядывают все реже. А все потому, что цены на баранину и птицу снова пошли вверх. Аналитики подсчитали, за год мясо в среднем подорожало на 11%, сообщает телеканал КТК
 
На одном из крупнейших рынков Уральска покупателей встречают давно заскучавшие продавцы. Предложение на любой вкус и кошелек, а спроса практически нет. Ассортимент огромный, прилавки ломятся: есть и казы, и свежее мясо, говядина, баранина, конина. А чего нет, так это покупателей. Продавцы говорят, давно не помнят такого затишья. После обеда торговцы начинают складывать мясо в пакеты. Говорят, придется отправить в холодильник и ждать покупателей завтра. 
 

Нет покупателей вообще! Все с каждым разом дорожает и дорожает. Не знаю, куда идти, как продавать. Полтушки мяса мы продаем два-три дня!", - говорит продавец Мариям Кажымуратова.

 
По словам продавцов, такого раньше не было никогда. А причина банальна - цены растут и позволить себе мясо люди сейчас могут все реже.
 
Чиновники говорят: когда дорожают корма, логистика, странно ожидать удешевления. А сейчас и вовсе сезон забоя скота. Поэтому мяса на рынках много, но отдавать его за бесценок крестьяне тоже не могут. 
 

Корма подорожали, это тоже сказалось как на мясе, так и на мясе кур. По части мяса у нас, в принципе, наша область, крестьянские хозяйства – в два раза перерабатывается. То есть мы покрываем полностью свою потребность в нашей области, вместе с тем еще и экспортируем", - сказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева. 

 
Похожая ситуация и на севере страны. Там говядину продают по 2500 тенге, свинина стоит 1600. Но и за такие деньги мясо оказывается не по карману покупателям. Продавцы уверяют, что вынуждены работать себе в убыток. Поставщики постоянно поднимают закупочные цены. Но, чтобы продать товар, приходится уступать или вовсе отдавать по себестоимости, чтобы не пришлось выбрасывать. 
 

Продажу мы не можем поднять, потому что, видите, спроса нет, людей нет, так как это не каждый себе позволит мясо при такой низкой зарплате. Такого нет, чтоб прямо мы зарабатывали. Может, иной раз мы даже по своей цене отдаем, чтоб обналичить", - говорят продавцы. 

 
Аналитики подсчитали, за год больше всего подорожала баранина. В среднем по стране она выросла в цене на 16%. Больше всего скачок цен заметили на юге и в Мангистау, где практически все мясо привозное. А еще привозные корма, отчего местным фермерам тоже нелегко. Цена говядины здесь доходит до 3000 тенге. Животноводы говорят, им помогли бы субсидии на доставку кормов. 
 

В прошлом году я вообще-то 150-200 голов крупного рогатого скота держал, а в этом году уже 30. Потому что мне уже невыгодно. Мы своими силами, за свои деньги будем покупать. Только дорожные вагоны нам проблема: сейчас с Костаная, Петропавловска, там уже везде дорожает. И там дорожает на откормочных площадках зерно", - сказал руководитель откормочного и убойного пункта Арыстангали Алибеков. 

 
Несмотря на дороговизну кормов и плохие погодные условия, объем производства по стране не снизился, а, наоборот, вырос. В этом году мяса произвели почти на 6% больше, чем в прошлом.

 

Соглашение об инвестировании фонда физического урана подписали "Казатомпром" и Genchi Global Limited

23.11.2021, 18:34 172882
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и компания Genchi Global Limited подписали рамочное соглашение для инвестирования в фонд физического урана ANU Energy OEIC Ltd., зарегистрированный на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в "Казатомпроме", с этого момента фонд начнет свою работу. Рамочное соглашение определяет условия инвестирования "Казатомпрома" и механизмы поставки урановой продукции от "Казатомпрома" в фонд в качестве ключевого поставщика. Также документ предусматривает ряд защитных механизмов в отношении срока хранения и ценового порога, при достижении которых фонд имеет право реализовать определенный объем урана на рынок. При этом "Казатомпром" обладает приоритетным правом обратного выкупа урана, реализуемого фондом. Данные условия предусмотрены в рамочном соглашении исключительно с целью сохранения будущего баланса спроса и предложения на рынке.
 

Создание уранового фонда прорабатывалось несколько лет. Проект осуществляется в рамках новой Стратегии развития АО "Самрук-Казына" на 2022-2031 годы и Стратегии "Казатомпрома", ориентированной на создание долгосрочной рыночной стоимости для всех стейкхолдеров. Выражаю благодарность всем, кто работал над проектом, и уверен, что он откроет новые перспективы для развития урановой отрасли в Казахстане и за его пределами", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Мажит Шарипов. 

 
ANU Energy является урановым фондом, который предоставит прямой доступ сырьевым и суверенным фондам, государственным предприятиям, различным категориям инвесторов, финансирующих развивающиеся рынки, в особенности сфокусированных на вопросах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), а также чистой энергии. 
 
Как сообщалось ранее, целью фонда является хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций, первичное приобретение которого будет осуществлено за счет совместных инвестиций учредителей фонда в размере 50 млн долларов. Учредителями фонда выступают "Казатомпром" с долей 48,5%, АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана" - 48,5% и Genchi Global Limited - 3%.
 

В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС

23.11.2021, 17:03 210574
В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС
Фото: bitnovosti.com
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Учет.kz, пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года. 
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

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