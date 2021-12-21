Показатели товарооборота между РФ и РК достигли рекордных показателей - Мишустин

МОСКВА. 20 ДЕКАБРЯ - Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается, товарооборот вернулся на траекторию роста, и в декабре ожидаются рекордные показатели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично. Товарооборот вернулся на траекторию роста, в январе - октябре его объем увеличился на треть и превысил 20,5 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Как мы и говорили, как мы ожидали и докладывали нашим президентам, в декабре мы ожидаем рекордные показатели объемов взаимной торговли", - сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая двусторонние переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.
Российский премьер назвал хорошими достижения в области инвестиционного сотрудничества двух стран. По его словам, бизнес РФ участвует более чем в 30 совместных проектах в Казахстане. Общий объем инвестиций составляет порядка 36 миллиардов долларов.
Основу для запуска новых инициатив создает комплексная программа экономического сотрудничества в 2021-2025 годах, которую мы подписали в Казани", - добавил Мишустин.
Открывая встречу, он поздравил своего визави с 30-летием со Дня независимости Казахстана и попросил передать самые теплые и искренние поздравления президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.