Полноценный завод элеваторного оборудования действует в Акмолинской области

За 10 лет ТОО "AZAM-KC" собрало 70 зерносушилок для многих сельхозпредприятий Акмолинской и других областей страны. Отличительной особенностью оборудования отечественного производителя являются собственные инновационные разработки сертифицированной и запатентованной продукции, не имеющей аналогов в мире, сообщили в управлении внутренней политики региона.
По словам директора предприятия Аязбека Мусина, основными преимуществами зерносушилок является заявленная паспортная мощность, соответствующая действительности, независимо от условий эксплуатации.
В отличие от различных аналогов шахтных зерносушилок других производителей, продукция завода имеет высокую ремонтопригодность, а блочно-модульное исполнение позволяет максимально быстро, обычно в течение 15 дней, смонтировать и запустить сушилку в эксплуатацию", - отметил руководитель компании.
Качество производимой продукции также было оценено в престижном конкурсе "Алтын сапа" в номинации "Лучшее предприятие производственного назначения", в котором ТОО "AZAM-KC" завоевало первое место.
В ближайшем будущем, имея площадь завода в 6 тыс. квадратных метров, предприятие планирует нарастить объемы производственных цехов.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за 9 месяцев 2020 года произведено 18 тыс. тонн хлебобулочных изделий.
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