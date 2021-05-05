Полноценный завод элеваторного оборудования действует в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 4 МАЯ - Акмолинская область - один из основных зерносеющих регионов Казахстана. Учитывая необходимость сохранения зерновых в разные периоды времени, высоким спросом пользуются зерносушилки. В этом направлении в Астраханском районе действует завод, на конвейере которого производится зерноочистительное, транспортирующее оборудование, зерносушильные комплексы, системы хранения и линии по очистке семян, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 10 лет ТОО "AZAM-KC" собрало 70 зерносушилок для многих сельхозпредприятий Акмолинской и других областей страны. Отличительной особенностью оборудования отечественного производителя являются собственные инновационные разработки сертифицированной и запатентованной продукции, не имеющей аналогов в мире, сообщили в управлении внутренней политики региона.

По словам директора предприятия Аязбека Мусина, основными преимуществами зерносушилок является заявленная паспортная мощность, соответствующая действительности, независимо от условий эксплуатации.

В отличие от различных аналогов шахтных зерносушилок других производителей, продукция завода имеет высокую ремонтопригодность, а блочно-модульное исполнение позволяет максимально быстро, обычно в течение 15 дней, смонтировать и запустить сушилку в эксплуатацию", - отметил руководитель компании.

Качество производимой продукции также было оценено в престижном конкурсе "Алтын сапа" в номинации "Лучшее предприятие производственного назначения", в котором ТОО "AZAM-KC" завоевало первое место.

В ближайшем будущем, имея площадь завода в 6 тыс. квадратных метров, предприятие планирует нарастить объемы производственных цехов.

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