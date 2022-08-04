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Порядка 40% казахстанских сел не имеют центрального водопровода

03.08.2022, 10:10 16036
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Провести воду во все населенные пункты Казахстана невозможно, да и незачем, убеждены в Министерстве национальной экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По заявлению главы Миннацэкономики Алибека Куантырова, 96% казахстанцев обеспечены питьевой водой. Однако эти данные вызвали вопросы в обществе, ведь жалоб на отсутствие водоснабжения меньше не становится. Оказалось, министр имел в виду численность населения. То есть почти все казахстанцы получают воду в той или иной степени: через колодцы, подвоз или собственные скважины, сообщает телеканал "Хабар24".
 
Однако 40% сел по-прежнему не имеет центрального водопровода. Провести воду во все населенные пункты страны попросту невозможно, да и незачем.
 

Водоснабжение там… Если есть местное месторождение, то хорошо. Если нет, то люди оттуда уезжают. У нас каждый год сколько-то сел упраздняется", - рассказал директор Департамента регионального развития МНЭ РК Даурен Жамбайбек.

 
Рациональнее переселять людей в сёла покрупнее, чем подводить к ним инфраструктуру, считает эксперт.

 

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Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на шахте "АрселорМиттал Темиртау"

04.08.2022, 10:51 2166
Фото: Комитет промышленной безопасности
КАРАГАНДА. 4 АВГУСТА - Многочисленные нарушения промышленной безопасности выявили после проверки опасных производственных объектов шахты имени Владимира Ильича Ленина угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в ходе проверки обследовано 110 объектов, таких как: проходческие забои, стационарные ленточные конвейеры, рельсовая откатка, монорельсовые дороги и транспорт, подъемные установки, вентиляторы главного проветривания, электромеханическое оборудование, техническая документация, документация геолого-маркшейдерской службы, пылегазовый режим и другое. 
 

Выявлено 171 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по части 1 статьи 298 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в комитете.

 
При этом установлено, что пункты актов специальных расследований несчастных случаев (Групповой несчастный случай, от 07 ноября 2021 года) не выполняются. 
 
При проведении противовыбросных мероприятий не используются станки с управлением, исключающим нахождение рабочих в зоне возможного выброса, с электронным контролем углов заложения, длины скважин и фиксирующие изменение нагрузки на буровой снаряд. 
 
Также не приобретены станки, обеспечивающие достоверные сведения при бурении скважин эксплуатационной разведки (длина, угол заложения скважин, крепость, тип пород, с возможностью отработки керна и др.). 
 
Кроме того, не оснащены дегазационные трубопроводы в узловых точках приборами контроля газовой смеси с выводом к оператору аэрогазового контроля (АГК) на шахтах УД АО "АМТ". 
 
Основные нарушения требований промышленной безопасности: 
 
- не ведется отчистка рельсовых путей и ленточных конвейеров от просыпей горной массы; 
 
- в местах перегрузов ленточных конвейеров пылеподавляющие каркасы не выполняют свои функции; 
 
- на шахте в эксплуатации находятся выработки, не обеспеченные расчетной скоростью воздуха 0,5 метра в секунду.
 

Значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск

04.08.2022, 08:31 3851
Значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск
Фото: cpc.ru
АТЫРАУ. 4 АВГУСТА - Значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ремонтом на Тенгизском месторождении Республики Казахстан на головном участке трубопроводной системы КТК (НПС "Тенгиз") прием нефти с месторождения осуществляется в сниженном режиме. Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК. Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что о восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно.
 

Акционеры компании и грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации и осуществляют постоянное взаимодействие по актуальной обстановке", - добавили в пресс-службе.

 
Напомним, в конце июля неблагоприятные погодные условия повлекли падение семи опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), что стало причиной отключения от энергоснабжения двух производственных объектов АО "КТК-К" - НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". Отключение электроэнергии произошло и на Атырауском НПЗ, в связи с чем на предприятии было приостановлено производство. 
 

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

03.08.2022, 20:02 11041
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА -3 августа, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК. 
 
На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0.1 млн.барр/сутки. 
 
Обязательства Казахстана на сентябрь составит 1,710 млн.барр/сут. 
 

Свыше 147 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ за 7 месяцев

03.08.2022, 17:45 13671
Свыше 147 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ за 7 месяцев
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Погрузка на сети АО "НК "КТЖ" за январь-июль составила 147,6 млн тонн, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года , передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Объем внутренних перевозок вырос на 2,7% до 97,8 млн тонн. Экспортные перевозки составили 49,7 млн тонн груза, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ". 
 
По итогам 7 месяцев погрузка каменного угля составила 62 млн тонн, что на 4,6% выше уровня 2021 года. Из них внутри страны - 42,4 млн тонн. Экспорт твердого топлива вырос на 12,2%, до 19,7 млн тонн. Объем перевозок зерна на уровне 4,9 млн тонн, из них на экспорт 3,7 млн тонн. 
 
За данный период увеличились перевозки химических удобрений на 7% (2,4 млн тонн), нефтяных грузов на 4,1% (до 10,5 млн тонн), строительных грузов на 1% (8,8 млн тонн). Погрузка железных и марганцевых руд составила 12 млн тонн, цветной руды -13 млн тонн. 
 

В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал аэропорта

03.08.2022, 16:24 15281
В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал аэропорта
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал Международного аэропорта. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берик Солтанбаев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов. Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Солтанбаев.


В рамках работы с иностранными инвесторами в городе прорабатывается ряд новых проектов с иностранным участием. 
 
Еще одним проектом с иностранным участием, по его словам, является строительство завода по производству желатина на территории Индустриальной зоны Алматы.
 
Для этих целей турецкому холдингу Iskefe выделен земельный участок площадью 4,5 гектара. Компания планирует вложить в строительство завода около 9,8 млрд тенге и создать более 100 постоянных рабочих мест. Производственные мощности завода позволят выпускать более 7 тыс. тонн желатина.
 
Основные иностранные инвесторы мегаполиса приходятся на страны СНГ, Ближнего Востока, США, Турцию и Израиль.
 
По словам Солтанбаева, приток иностранных инвестиций за первый квартал 2022 года составил 1,6 млрд долларов США, что на 40,4% больше аналогичного периода прошлого года.
 
В этом году уже реализовано два иностранных проекта на сумму 2,1 млрд тенге. Среди них инновационное производство по выпуску шкафов автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем противоаварийной защиты.
 

Проект реализуется американской корпорацией Honeywell, которая входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров на рынке электронных систем управления и автоматизации", - рассказал спикер.

 
Еще один инвестпроект инициирован ТОО "International Business Group" по строительству медицинского центра на общую сумму 2 млрд тенге с созданием 150 рабочих мест. 
 
Солтанбаев также рассказал о продолжающемся строительстве многофункционального автоцентра Mercedes. Сумма проекта составляет 10,5 млрд тенге с созданием 250 рабочих мест.
 
Кроме того, в ближайшее время иностранными инвесторами запланировано начало реализации проекта по строительству гипермаркета "Леруа Мерлен Казахстан".
 

РК отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера

03.08.2022, 15:34 16476
РК отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Казахстан отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера, сообщил на брифинге СЦК министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, соответственно, если мы это делаем сегодня, наиболее оптимальный вариант – это подача газа с территории РФ. Это самый экономически более целесообразный вариант и устойчивый по снабжению самим газом. Такие переговоры мы ведем с компанией Газпром на уровне компании QazaqGaz", - заявил министр. 

 
Он подчеркнул, что предварительные переговоры на уровне ведомств проведены, на сегодня идет отработка технических условий. 
 

По объему: первый этап, скажем так, порядка 4 млрд кубических метров газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте округлим до 10 млрд, потому что, скорее всего, придется многие станции угольные, которые там расположены, переводить на газ", - пояснил глава Минэнерго. 

 
По его словам, по Туркменистану были проведены также переговоры, но это договоренности короткие по срокам. 
 

Поэтому для газификации севера и востока страны мы пока их не рассматриваем. Еще и по той причине, что у нас на той стороне просто нет газопровода", - добавил главам ведомства.

 

В Минэнерго рассказали о планах по строительству второй АЭС в РК

03.08.2022, 15:02 17326
В Минэнерго рассказали о планах по строительству второй АЭС в РК
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов рассказал о планах по строительству второй АЭС в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Жандоса Нурмаганбетова, вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов. 
 

Озеро Балхаш - это место расположения первой атомной станции в Казахстане. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько станций, нет. Иртыш - безусловно перспективная площадка", - сообщил он.

 

В Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на дизтопливо

03.08.2022, 13:17 18936
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены дифференцируются в зависимости от резидентства, объема потребления и вида транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными государственными органами и сторонами. Во-вторых, было поручено избежать дефицита дорожного битума. По результатам проведенной работы, квота на импорт гудрона из Российской Федерации увеличена с 280 до 430 тыс. тонн, увеличено и производство битума на битумном заводе в Актау. Это позволит отечественным производителям битума увеличить производство на 300 тыс. тонн. В результате совокупная ежегодная мощность составит 1,2-1,3 млн тонн в год, что позволит покрыть потребности внутреннего рынка для строительства дорог", - сообщил в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков. 

 
По словам министра, дефицит возникает из-за неравномерного отбора битума дорожно-строительными компаниями. В частности, в зимне-весенний период заявки на производство битума практически не поступают. В этой связи, ведомством совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для закупа битума в зимний и весенний периоды. 
 
По данным пограничной службы, в Республику Казахстан ежедневно въезжает около 4,5 тыс. грузовиков, из них 70% - иностранные. 
 
По словам министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, низкие цены на автозаправочных станциях в республике приводят к росту среднемесячного потребления примерно на 120 тыс. тонн. 
 

 

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