Поступления в госбюджет Казахстана с начала года составили 2,7 трлн тенге

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - С начала года в госбюджет Казахстана поступило 2,7 трлн тенге. Об этом сообщили на заседании правительства РК министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава Минфина, по итогам 4 месяцев в государственный бюджет поступило 2,7 трлн тенге доходов. План исполнен на 103,9%. В республиканский бюджет поступило 1,7 трлн тенге доходов.

Он отметил, что неисполнение плана по налогам составило 61 млрд тенге. Основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН. На неисполнение плана все еще оказывают влияние факторы на внешних рынках.

По основным экспортным позициям цены в среднем снизились на 19% по сравнению с 4 месяцами 2019 года и на 15% с начала года. Уменьшились поступления от сфер услуг.

П его словам, собственные доходы местных бюджетов исполнены на 119,1% и составили 1,3 трлн тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены. Расходы государственного бюджета исполнены на 97,7%, республиканского - на 98,6%, местных бюджетов - на 97,1%.

Расходы республиканского бюджета составили 4,3 трлн тенге. Не исполнено 62 млрд тенге. Из них экономия - 14 млрд тенге. Не освоено 48 млрд тенге. Основные причины неосвоения - длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, проведение претензионно-исковой работы", - пояснил Смаилов.

В уточненном бюджете на антикризисные меры дополнительно предусмотрено 1,1 трлн тенге. Из этой суммы 70% предусмотрены в местные бюджеты для субсидирования и гарантирования проектов предпринимателей в рамках госпрограммы "Енбек", проектов "Ауыл - Ел бесігі", Дорожной карты бизнеса, субсидирования агропромышленного комплекса, пояснили в пресс-службе премьер-министра РК.

Осуществлены все необходимые бюджетные процедуры. Государственные закупки осуществляются посредством упрощенных процедур. Освоение этих средств будет взято на особенный контроль", - подчеркнул А. Смаилов.

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