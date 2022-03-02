С целью консолидации рынка и повышения качества коллекторских услуг 22 февраля текущего года принято постановление правления агентства №8, предусматривающее поэтапное повышение размера уставного капитала для действующих коллекторских агентств: с 1 июля 2022 года - 30 млн тенге, с 1 января 2023 года - 50 млн тенге. При этом для вновь открывающихся коллекторских агентств минимальный размер уставного капитала составляет 50 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
Повышен минимальный размер уставного капитала коллекторских агентств
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Цены на продовольственные товары в феврале повысились на 1,2%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
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Денис Мантуров отметил, что необходимо активизировать взаимодействие по ключевым проектам промкооперации между странами, а также уделять особое внимание поиску новых взаимовыгодных и перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях промышленности", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили сотрудничество в приоритетных отраслях промышленности - авиастроение, электротехника, лесопереработка и др.", - говорится в сообщении.
Прибыль НК "Казахстан инжиниринг" выросла в 4 раза
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Чистая прибыль главного оборонного холдинга страны АО "НК "Казахстан инжиниринг" за 2021 год выросла в 4 раза и составила 1,65 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы холдинга, это новый рекорд.
"После 5 лет убыточной деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" с 2020 года стало получать положительные финансовые результаты, выйдя из преддефолтного состояния. Согласно оценочным данным доходы от реализации за 2021 год составили порядка 101,2 млрд тенге, на 1,3% больше, чем в предыдущем году, а размер чистой прибыли вырос в 4 раза. При этом нацкомпания впервые за 5 лет выплатила дивиденды по простым акциям в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.
По ее информации, перевыполнение плановых показателей достигнуто дочерними предприятиями в Семее, Уральске, Алматы и Нур-Султане. Это АО "Завод им. С.М. Кирова", АО "Зенит", АО "Семей инжиниринг", АО "МЗК", ТОО "R&D центр КИ". Заводы выпускают продукцию военного и двойного назначения, а также гражданского направления.
Ранее холдинг взял курс на диверсификацию гражданского производства и развитие перспективных направлений. К примеру, в АО "ЗиК" стартует производство трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) для МЧС РК, а также робототехнических средств для пожаротушения и грузовой машины для пожаротушения типа АЦ-5.
"Опытный образец пожарного робота ZIK-РПА-01 прошел заводские и стендовые испытания. Ерейментауский "811 Авторемонтный завод КИ" определен победителем конкурса на поставку в 2022 году плавучей насосной станции для межбассейновой переброски воды из Урала в реку Большой Узень", - подчеркнули в холдинге.
Кроме того, АО "НК "Казахстан инжиниринг" ведет активную работу над проектами в сфере оборонной индустрии. Это производство автоматов Калашникова типа АК-12 и АК-15 на базе АО "Тыныс", организация серийного производства беспилотных летательных аппаратов для проведения учений ПВО ВС РК (мишеней), модернизация бронетанковой техники на базе АО "Семей инжиниринг" и ряд других проектов.
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Экспортерам сырья предоставят новые налоговые привилегии
Планируется упростить возврат превышения налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья. Такие привилегии смогут получить экспортеры, конвертировавшие в национальную валюту не менее половины валютной выручки, поступившей от экспорта сырья", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
Целью реализации является предоставление более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте", - пояснили в пресс-службе.
В Казахстане внедрят реестр обязательных требований в бизнес-сфере
Министерству финансов совместно с министерством юстиции в рамках уточнения бюджета предусмотреть средства на создание реестра на базе информационной системы "Аділет", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - рассказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отметив, что реестр заработает с 1 января 2023 года.
Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца. В настоящее время госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике", - проинформировал Куантыров.
Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Также в рамках закона министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающей формирование графиков проведения проверок. Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года", - рассказал министр.
Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей", - пояснил Куантыров, отметив, что данные меры позволят исполнить поручение Токаева по завершению автоматизации системы госконтроля.
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