Правила списания суммы пеней и штрафов вводятся в действие в Казахстане с 8 февраля

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - С 8 февраля 2019 года в Казахстане вводятся в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки, передает Kazakhstan Today.

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 января 2019 года №39 были утверждены Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки. Данные правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 января 2019 года № 18233 и опубликованы 28 января 2019 года в Эталонном контрольном банке НПА РК в электронном виде. Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть, с 8 февраля 2019 года", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ознакомиться с правилами можно по ссылке

Напомним, 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 25 января 2019 года уже 25 769 налогоплательщиков погасили сумму недоимки, которая у них числилась по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,5 млрд тенге. Согласно утвержденному порядку списания, таким налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 1,0 млрд тенге и штрафы на сумму 37,0 млн тенге. Из них полностью погасивших суммы недоимки (по всем видам налогов), числившейся на 1 октября 2018 года - 24 270 НП, сумма погашенной недоимки - 4,8 млрд тенге. По таким налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 0,6 млрд тенге и штрафы на сумму 20,3 млн тенге, сообщили в комитете госдоходов.

По его информации, по предварительным данным, под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге.

Общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов - 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге. При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

Под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции", - уточнили в ведомстве.

Чтобы попасть под амнистию, налогоплательщикам не нужно никуда обращаться: органы государственных доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносить соответствующие решения о списании.

Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, получив выписку из лицевого счета в веб-приложении "Кабинет налогоплательщика".

Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале "Электронного правительства" можно воспользоваться электронным сервисом "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности", который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщика.

Исключение составляют налогоплательщики, которые находятся в реабилитационной процедуре или получили отсрочку по налогам. Если такие налогоплательщики хотят попасть под налоговую амнистию им необходимо направить в орган государственных доходов соответствующее заявление и досрочно погасить сумму основного долга по налогам. Кроме того, налогоплательщикам, проходящим процедуру реабилитации, необходимо внести изменения в план реабилитации, согласовать изменения с собранием кредиторов и утвердить их судом, пояснили в пресс-службе.

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