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Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрели 23 вопроса

21.10.2022, 21:22 4041
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 20-21 октября в Ереване (Армения) в очном формате, рассмотрели 23 вопроса.
 
Премьер-министры стран ЕАЭС выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза.
 
Как отметил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пресс-подходе по итогам ЕМПС, промкооперация - это не просто взаимная поставка сырья, комплектующих, промежуточных товаров, речь идет о совместных интеграционных проектах.
 

В этой ситуации намечены также источники финансирования, которые будут направлены на субсидирование процентных ставок по кредитам, определяемых для бизнес-сообществ для реализации этих проектов. Это фактически новая страница нашей интеграции. Этот вопрос будет выноситься на заседание Высшего Евразийского экономического совета, чтобы комиссия вместе с правительствами имела возможности направлять определенные суммы на поддержку кооперационных проектов. Речь идет о 10-процентных отчислениях от антидемпинговых и иных защитных пошлин, которые формируются в ЕАЭС. Ежегодно такая сумма составляет от 190 до 230 млн долларов, и 10% от этих отчислений может направляться на поддержку проектов за счет удешевления, субсидирования процентных ставок, которые не должны будут превышать ключевую ставку", - заявил Михаил Мясникович.

 
Евразийский межправительственный совет рассмотрел доклад о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами - членами Евразийского экономического союза. В 2021–2022 годах в ЕАЭС реализовано 25 проектов в автопроме, станкостроении, электротехнике и ряде других отраслей.
 
Главы правительств стран ЕАЭС одобрили доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.
 
Евразийский межправительственный совет принял распоряжение, согласно которому компании заинтересованных стран ЕАЭС получат доступ в Российскую промышленную зону в Арабской Республике Египет на равных условиях с российским бизнесом, включая доступ к создаваемой инфраструктуре и остальным условиям работы.
 
Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС обеспечить исполнение дорожной карты в рамках климатической повестки.
 
Главы правительств стран ЕАЭС поручили правительствам рассмотреть возможность участия органов по аккредитации в Региональной организации по аккредитации (РОА) и оказать содействие уполномоченным органам сторон в решении организационных, финансовых вопросов по ее созданию и функционированию.
 
Евразийский межправительственный совет поручил провести эксперимент по использованию электронных навигационных пломб при перевозках товаров железнодорожным и автомобильным видами транспорта во взаимной торговле Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
 
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 2-3 февраля 2023 года в Алматы.
 

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РК и РФ взяли технический тайм-аут по поставкам газа

21.10.2022, 19:14 6201
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия решили взять технический тайм-аут по поставкам российского газа.
 

Пока точных договоренностей нет. Стороны решили взять технический тайм-аут для того, чтобы рассчитать все возможные точки входа-выхода, обсудить ряд проектов технического уровня", - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков телеканалу "Атамекен Бизнес".

 
По словам главы Минэнерго, речь идет не только о газификации северных и восточных регионов республики, но и о стабильных поставках карачаганакского газа в рамках обменных операций.
 

Баланс потребления меняется. Если бы мы заявили 4 млрд, а потом не взяли объем, нам пришлось бы платить за 4 млрд. Этот вопрос очень аккуратный - как технически, так и коммерчески. Здесь торопиться не стоит. Газификация - это вопрос не одного дня и не одного года. Это вопрос подведения трубы, самый важный и тяжелый вопрос распределительных систем", - сказал Болат Акчулаков.

 
Напомним, Казахстан изучал возможность газифицировать северо-восточные регионы республики за счет газа из России. Ранее сообщалось, что для этого стране потребуется до 10 млрд кубометров российского газа.
 

В ЕАЭС реализовано 25 проектов в импортозависимых отраслях

21.10.2022, 17:10 7846
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2021-2022 годах в Евразийском экономическом союзе реализовано 25 проектов на общую сумму более $20 млрд в импортозависимых отраслях, в том числе в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
 

У нас просматриваются серьезные возможности для углубления интеграционного сотрудничества по импортозамещению в промышленности. Согласно карте индустриализации, ЕАЭС по более чем 50 проектам либо есть прямая заинтересованность в интеграционном сотрудничестве, либо производители нацелены на осуществление поставок продукции в страны Союза", - отметил член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
Кроме того, реализуются шесть проектов с интеграционной составляющей в автопроме, химической и электротехнической промышленности, а также в сфере производства лесозаготовительной техники.
 
Например, белорусско-российский проект по производству харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков в Карелии и казахстанско-российский проект по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна.
 
По словам Артака Камаляна, на данный момент карта индустриализации включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более $270 млрд. Как уже определенные в качестве кооперационных, так и потенциально кооперационные промышленные проекты в Союзе реализуются преимущественно по импортозависимым направлениям. Значительное число проектов в различных отраслях промышленности имеют перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС.
 
Также Евразийский межправительственный совет одобрил доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.
 
В докладе отмечено, что значения индикаторов развития промышленности и кооперационного сотрудничества в Союзе за 2021 год позволяют говорить о положительных аспектах в развитии промышленности государств-членов.
 

Во всех странах Союза обеспечено наращивание объемов промышленного производства. Причем в целом по Союзу этот показатель увеличился более чем на 5%. Объем взаимных кооперационных поставок возрос на 40%", - информирует пресс-служба.

 
В то же время с учетом происходящих изменений экономической конъюнктуры и внешних вызовов промышленным блоком комиссии совместно с государственными органами стран Союза разработаны и представлены в докладе предложения по приоритетам дальнейшего развития интеграции в сфере промышленности и скорейшего устранения негативного влияния на промышленность сторон.
 
Доклад будет направлен в правительства союзных государств.
 

Представленные в документе ориентиры развития промышленного сотрудничества на ближайшую перспективу станут важным инструментом координации действий по реализации мероприятий, предусмотренных ОНПС, а также будут способствовать решению поставленных задач во всех сферах евразийской промышленной интеграции", - добавили в ЕЭК.

 
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алматы 2-3 февраля.
 

Страны ЕАЭС определили источники и механизмы финансовой поддержки промкооперации

21.10.2022, 15:49 9416
Страны ЕАЭС определили источники и механизмы финансовой поддержки промкооперации
Фото: primeminister.kz
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании 20 октября в Ереване впервые за 10 лет существования Евразийской экономической комиссии выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Наиболее перспективные многосторонние проекты в ЕАЭС благодаря этому инструменту получат финансовую поддержку через субсидирование ставки по кредитам, выданным международными и национальными финансовыми организациями Союза", - отмечается в пресс-релизе.

 
Государства - члены ЕЭК также подтвердили необходимость разработки единых правил и приоритетов по финансированию кооперационных проектов.
 

Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали необходимость наделения комиссии новыми полномочиями для организации деятельности на наднациональном уровне по работе с проектами и оказанию финансовой поддержки. При этом ключевыми приоритетами для нас являются: участие в проекте трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовая эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли и инвестиций", - подчеркнул министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Артак Камалян.

 
В соответствии с планами дальнейшей работы в этом направлении в течение 2023 года будут рассмотрены вопросы о новых полномочиях ЕЭК, разработке и принятии порядка финансирования, утверждении единых критериев и отраслей для реализации кооперационных проектов, детальном механизме финансирования и ряд других.
 

Это позволит нам перейти на новый уровень интеграции в реальном секторе экономики", - резюмировал министр ЕЭК.

 
Напомним, сегодня на заседании межправсовета ЕАЭС премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках, а армянский премьер Никол Пашинян - создать рынок собственных товаров.
 

Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности

21.10.2022, 11:34 13116
Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антимонопольным ведомством установлены субъекты рынка, которые реализовывали сжиженный нефтяной газ с превышением предельной цены в рамках государственного закупа.
 

Вышеуказанным субъектам внесены акты антимонопольного реагирования в виде предписания, которые субъектами рынка были проигнорированы. В связи с чем в суды поданы иски о понуждении субъектов рынка исполнить акты реагирования, решениями которых требования антимонопольного органа удовлетворены в полном объеме", - проинформировали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

 
В настоящее время к административной ответственности в виде штрафа в 306 тысяч тенге привлечены две компании, по делу третьей ведется судебное разбирательство.
 

Яйца резко подорожали в Казахстане

20.10.2022, 17:45 24901
Яйца резко подорожали в Казахстане
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,5% и с начала года - на 20,1%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 4,1 процентных пункта.
 
За прошедшую неделю подешевели лук, морковь и картофель.
 
Что касается подорожавших товаров, сильнее всего по республике выросли цены на куриные яйца, в среднем - на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за 1 десяток. По словам продавцов, рост цен связан с подорожанием кормов.
 
Гречневая крупа в среднем стоит 524 тенге за килограмм, картофель - 152 тенге за килограмм, кефир 2,5% - 345 тенге за литр.
 
Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
 

В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год

20.10.2022, 14:40 28631
В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год.
 

Огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%)", - информирует energyprom.kz.

 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год. Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Как сообщили аналитики, по итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн.
 
Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн).
 

Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно. Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн)", - отметили эксперты.

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты. Отмечается, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики.
 

По итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свеклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза", - добавили аналитики.

 

Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции - Токаев

20.10.2022, 13:34 29506
Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции - Токаев
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысу.
 

В целом нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона Жетысу следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.
 

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - сообщил президент.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли должно стать производство сахара. Два из четырех отечественных сахарных завода находятся в Жетысу. Сокращение площади посевов сахарной свеклы привело к нехватке сырья и простаиванию одного из предприятий. Глава государства поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий завод и при необходимости рассмотреть возможность привлечения новых инвесторов.
 
Далее президент остановился на вопросах развития промышленности и поддержки бизнеса. Положительно оценив динамику роста промышленной отрасли в регионе, он отметил, что с начала года введено в эксплуатацию 23 объекта.
 

Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа "Электромарганец". Оба предприятия уникальны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест. Планы обнадеживающие, посмотрим, как будет идти их реализация", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более активного привлечения новых инвесторов в обрабатывающую промышленность, что позволит создать качественные рабочие места. По его мнению, большие перспективы для дальнейшего развития имеются у аккумуляторного завода - одного из системообразующих предприятий области.
 

Бесперебойная работа данного предприятия напрямую зависит от стабильности и объемов поставок сырья. Ожидается также запуск завода по производству промышленных аккумуляторов. Для обеспечения этих предприятий необходимым количеством сырья нужно ввести полный запрет на вывоз лома свинца из страны", - подчеркнул президент.

 
Глава государства считает важным привлечение в регион международных транспортно-логистических компаний, учитывая большие транзитные возможности. Для этого действует специальная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота", которая включает в себя сухой порт, логистическую и индустриальную зоны.
 

Хороший пример - планируемое строительство перегрузочного терминала на станции "Достык", который сможет обслуживать 9 миллионов тонн грузов и 300 тысяч контейнеров в год. Кроме того, нужно решить вопросы по реализации совместного с КНР проекта по строительству индустриального парка Hubei Kelison", - подчеркнул глава государства.

 
Президент назвал малый и средний бизнес ведущим сектором, определяющим темпы экономического развития и уровень продуктивной занятости. По его словам, государство и дальше будет оказывать поддержку предпринимателям. Глава государства также остановился на развитии цифровых технологий, указав на то, что в Астане и Алматы формируются мощные IT-кластеры. Он считает, что область Жетысу обладает огромным потенциалом в IT-секторе. За счет своих преимуществ в регион можно привлечь множество цифровых номадов. Для этого в первую очередь следует развивать инфраструктуру.
 
Президент обратил внимание на то, что в регионе необходимо модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство и автомобильную инфраструктуру. 90 процентов населения области Жетысу обеспечены централизованным водоснабжением, однако значительная часть водопроводных сетей уже изношена. 1,2 тысячи километров трубопроводов нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому в качестве одной из главных задач акимату поручено провести поэтапную модернизацию водопроводных сетей в регионе.
 
Отметив, что голубое топливо доступно только 10% жителей области, Касым-Жомарт Токаев поручил газифицировать ряд населенных пунктов.
 

Поручаю к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана. Кроме того, необходимо построить газопровод Талдыкорган - Ушарал. Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский и Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек. Поручаю правительству поэтапно профинансировать данный проект. Необходимо ускорить работу по обеспечению газом области Жетысу. При этом стоимость подключения к газовой сети не должна быть слишком высокой для граждан", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах дорожной отрасли. По его словам, ведется строительство трасс Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск и Ушарал - Достык. Компетентным органам поручено взять на жесткий контроль ход работ и в следующем году сдать трассы в эксплуатацию.
 
Президент напомнил о своей инициативе по открытию в Казахстане филиалов пяти ведущих технических вузов мира. В настоящее время по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета. В вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий.
 
Как сообщил президент, в текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будет возведено 12 модульных комплексов под медицинские пункты, а до 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения региона.
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, для улучшения здоровья нации важно последовательно популяризовать детский и массовый спорт. В национальном проекте "Здоровая нация" поставлена задача к 2025 году довести охват граждан, занимающиеся физической культурой и спортом, до 50%. В области Жетысу этот показатель сегодня составляет 34 %.
 

Чтобы добиться обозначенных целей, требуется развитие спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности. В селах региона нужно строить модульные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые возводятся быстро и малозатратно. В прошлом году в Талдыкоргане открылся современный Олимпийский бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Теперь стоит вопрос развития в области лыжных видов спорта, для которых прекрасно подходят Жетысуские горы. В этой связи поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что акимату области Жетысу необходимо уделить особое внимание развитию туризма.
 
Также на встрече речь шла об экологической обстановке в области. Обсуждались вопросы загрязнения города Текели отходами свинцово-цинкового комбината. Для недопущения опустынивания земель отмечена важность озеленения побережья Балхаша. По его словам, уполномоченные органы совместно с Китаем должны взять на контроль трансграничный сброс воды в реку Или.
 
В завершение встречи президент наградил группу жителей области государственными наградами.
 

Досаев рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в Алматы

20.10.2022, 12:45 29456
Досаев рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в Алматы
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района рассказал, какие меры принимаются для сдерживания роста цен в городе, сообщает пресс-служба главы города.
 

Для нас это является самым главным вызовом в этом году. Вчера глава государства в городе Конаеве сказал, что у нас продовольственная инфляция дошла до 20%", - отметил Ерболат Досаев.

 
По его словам, на рост цен влияет много факторов: геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ.
 

Город много импортирует. Сейчас мы договариваемся с регионами. Нас поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Мы предварительно договорились с правительством в рамках ЧС. Со стороны города до конца года мы договорились по реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам", - проинформировал аким Алматы.

 
Он также сообщил, что достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу.
 

По вопросу обеспечения сахара, гречки и риса мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Сейчас Минторговли договаривается о единых ценах, и наш город получит свою квоту", - заявил глава города.

 
По словам Ерболата Досаева, главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы.
 

Основными поставщиками города являются базары. У нас подготовлен комплекс мер, которые мы планируем к реализации с января следующего года. Основная задача - убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают от 40-50% только в городе", - добавил аким.


Ранее сообщалось, что премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане.  
 

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