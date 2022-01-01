Прибыль казахстанских банков превысила 1 трлн тенге - финрегулятор

АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Прибыль казахстанских банков второго уровня превысила 1 трлн тенге, говорится в финансовом обзоре Агенства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно финобзору, за ноябрь 2021 года чистая прибыль банков выросла на 11,3% до 1 161,7 млрд тенге, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Также согласно данным Нацбанка, доходы банков второго уровня на 1 декабря составили 27,7 трлн тенге.
Кроме того, совокупные активы банковского сектора на 1 декабря 2021 года составили 36 трлн 722,9 млрд тенге, что на 17,8% больше, чем в начале года и на 2% больше, чем месяц назад, рост обуславливается банковскими займами на 3,3%.
Вместе с тем, напомним, с начала 2021 года цены на социально значимые товары продолжают расти, в августе сообщалось, что в Казахстане подсолнечное масло подорожало сразу на 60% за год. Кроме того, в августе инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года. Инфляция за ноябрь составила 0,7%, не изменившись по сравнению с месячной инфляцией октября.
Также напомним, что на конец ноября 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 434,20 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 1,7%.
Отмечалось также, что в середине декабря в Казахстане вновь поднялись цены на ряд социально значимых продуктов.
Кроме того, согласно исследованию Нацбанка, большинство казахстанцев ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев.