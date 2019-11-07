Проблемные объекты Нур-Султана будут введены в эксплуатацию в ближайшие 3 года

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - О предпринимаемых мерах по строительству проблемных объектов в столице проинформировали представителей СМИ заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев и председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов на пресс-конференции, прошедшей на площадке СЦК при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

По информации спикеров, в результате совместной работы уполномоченных госорганов и председателей жилищно-строительных кооперативов количество проблемных объектов сократилось с 51 до 48 единиц, что представляет собой 71 жилой дом (13 054 дольщика). Всего с начала года введено в эксплуатацию 3 проблемных объекта, еще 7 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В столице выдано 125 разрешений строительным компаниям для привлечения финансовых средств дольщиков", - сказал А. Кайсагалиев.

Определены планы действий с привлечением инвесторов по 19 проблемным объектам (2660 дольщиков), в которых достройка осуществляется дольщиками самостоятельно. Строительство 29 особо проблемных объектов (10 394 дольщиков) будет завершено в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер".

В рамках государственных мер поддержки по состоянию на 1 ноября 2019 года по направлению "Аренда жилья без выкупа" выделено 109 тыс. квадратных метров (1924 квартиры); по направлению "Кредитное жилье" - 258 тыс. квадратных метров (4330 квартир); по программе "Бакытты отбасы" выделен 31 млрд тенге (3069 займов)", - отметил М. Жайымбетов.

В рамках государственной программы для завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов из Национального фонда предусмотрено 40 млрд тенге, из которых уполномоченной организацией акимата (ТОО "Елорда курылыс компаниясы") освоено 6 млрд тенге, а еще 14 млрд тенге планируется освоить до конца текущего года. Оставшиеся 20 млрд тенге будут освоены в первом полугодии 2020 года.

Помимо этого, М. Жайымбетов отметил, что создана Республиканская база очередников, позволяющая обеспечить централизацию учета очередников на жилище из государственного фонда. По итогам первого полугодия количество претендентов на жилье из госфонда составляло 526 312 граждан.

В целях недопущения причинения материального ущерба потенциальным покупателям рекомендовано получать сведения о выданных застройщикам разрешениях на привлечение денег на официальном сайте акимата города Нур-Султан в соответствии с требованиями закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".

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