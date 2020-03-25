Продуктовые наборы получат более 18 тысяч малоимущих семей в Алматы

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - В Алматы более 18 тысяч малоимущих семей получат продуктовые наборы на период карантина

Сегодня мы запускаем программу на уровне города по обеспечению продуктами малоимущих семей. Мы определили 18 618 семей, из них 9971 - малообеспеченные семьи, 2585 - одиноко проживающие пенсионеры, 5143 - инвалиды 1 и 2 группы, а также 919 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Этот список будет расширяться, потому что горожане смогут дополнительно сообщить о людях, нуждающихся в продуктах", - сообщил на площадке Региональной службы коммуникаций города заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев.

По его словам, с завтрашнего дня начнет функционировать Call-центр.

Если вы знаете людей, нуждающихся в помощи, можете позвонить туда. Районные акиматы после подтверждения будут доставлять продукты по адресам, а также маски и антисептики. На данный момент сформированы стандартные пакеты, ежедневно планируется поставлять более 1000 корзин. Сейчас формируется список, он будет дополняться по заявкам от горожан", - сказал замакима.

Он уточнил, что акимат Алматы работает с коммерческими организациями по онлайн-доставке и сейчас прорабатывается механизм поддержки, чтобы социальные и коммерческие услуги доставлялись на дом. Со стороны акимата выделяются оборотные средства, чтобы максимально охватить весь город, чтобы горожане не выходили из домов.

Кроме того, в рамках данной деятельности акимат сотрудничает с партией Nur Otan. За счет спонсорских средств партия сформировала фонд и приобрела более 6000 пакетов и гигиенических средств для малоимущих.

Предприниматели города также не остались в стороне, они создали фонд "Жана Алатау" и готовы оказать поддержку в виде продуктовых корзин.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Станислав Канкуров рассказал о партийной работе.

По поручению Елбасы партией выделены средства в размере 150 миллионов тенге городам Нур-Султан и Алматы для приобретения санитарно-гигиенических комплектов. Мы раздаем малоимущим комплекты в рамках наших трех партийных проектов "Бакытты отбасы", "Ардагерлердi ардактайык" и "Келерic келешек". Волонтеры "Жас Отана" уже раздали 700 комплектов нуждающимся, эта работа будет продолжаться", - сказал он.

Об акции "Бip бiргемiз!" рассказал директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаков.

В период карантина предприниматели города к акции, озвученной Елбасы "Бip бiргемiз!". Неделю назад к ней присоединились крупные бизнесмены республики", - сообщил Абильшаков.

По его словам, Народный банк Казахстана на прошлой неделе выделил 100 миллионов тенге для поддержки медработников. Бизнесмен Кайрат Мажибаев по республике выделил около 5000 социальных пакетов в канун празднования Наурыза.

Все, кто хочет поддержать нуждающихся, могут на сайте Атамекен найти реквизиты фонда "Жана Алатау", куда можно направить денежные средства. На сегодняшний день продуктовые пакеты рассчитаны на две категории людей - многодетных и одиноко живущих, корзина из 8 наименований и 16 наименований продуктов", - отметил Нариман Абильшаков.





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