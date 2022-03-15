Производство медпрепаратов в Казахстане становится убыточным

Отрасль сталкивается с проблемами разрыва логистических цепочек и их удорожания. Для фармпродукции логистика осложняется еще и особенными требованиями хранения и транспортировки. А это значит, что себестоимость лекарств растет. Производить их, как и импортировать, становится невыгодно", - рассказала директор департамента медицинских услуг НПП "Атамекен" Назгуль Кабдрахманова.
По информации НПП "Атамекен", в Казахстане цены на лекарства фиксированы и утверждаются только раз в полгода.
Сейчас важно, чтобы отечественное производство лекарств и поставки медикаментов в страну не прекращались. Насыщение рынка всеми необходимыми препаратами во избежание дефицита - на этом вопросе сегодня сфокусировано внимание отрасли. Индексация предельных цен на лекарства с учетом курсовых скачков позволила бы отрасли продолжить работу бесперебойно", - подчеркнула Назгуль Кабдрахманова.
Поставлять лекарства становится сложно и в рамках госзакупок. По условиям договоров с "СК-Фармация" поставщики получают оплату за отгруженные лекарства только спустя 3 - 5 месяцев после фактической поставки.
Сейчас субъектам фармрынка нужны "короткие" деньги, чтобы сразу направлять их в оборот. Мы все понимаем, как важно, чтобы лекарства были в наличии. У нас был опыт срочного насыщения рынка в период пандемии. Подобные меры нужны и сейчас", - отмечает Кабдрахманова.
В текущей ситуации НПП предлагает провести индексирование предельных цен и цен в рамках заключенных договоров с "СК-Фармация", обеспечить поставщикам оплату за фактические поставки лекарств и медизделий и рассмотреть вопрос авансирования за будущие поставки размере 50% от суммы договора. По предложениям отечественных производителей также предлагается упростить процедуру регистрации лекарственных средств, что поможет в оперативном режиме обеспечить рынок необходимыми препаратами.
Напомним, за 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тысячи тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США.