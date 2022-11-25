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Производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 46%

24.11.2022, 17:45 10736
Производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 46%
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы производства подсолнечного масла в Казахстане за год увеличились на 46%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.
 
Посевные площади под семена подсолнечника увеличились с 960,5 тысячи га в 2021 году до 1 млн га в этом году.
 

Сбор урожая подходит к концу, на сегодняшний день аграрии убрали 96% посевных площадей этой культуры и намолотили порядка 1,2 млн тонн подсолнечника, что практически в 2 раза больше прошлогодних показателей", - заявили в Минсельхозе.

 
Вместе с тем растут объемы производства подсолнечного масла. К сентябрю текущего года предприятия выпустили 352,3 тысячи тонн, что на 46,3% больше аналогичного периода 2021 года.
 
Часть отечественного подсолнечного масла идет на экспорт. С начала 2022 года за рубеж продано 173,1 тысячи тонн продукции, что в 2,7 раз больше, чем годом ранее.
 
Ранее сообщалось, что экспорт подсолнечного масла из Казахстана увеличился почти втрое.
 

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Вопросы разработки Карачаганака и Кашагана обсудил Смаилов с представителем компании Shell

24.11.2022, 20:44 7926
Вопросы разработки Карачаганака и Кашагана обсудил Смаилов с представителем компании Shell
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 ноября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с директором по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Обсуждены актуальные вопросы разработки месторождений Карачаганак и Кашаган, планы по запуску проектов в сферах переработки газа и нефтегазохимии, а также меры по снижению производственных рисков.
 
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан продолжит реализацию мер по повышению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли.
 
В свою очередь Зои Юнович подтвердила готовность компании продолжать работу по укреплению двустороннего партнерства. В частности, развивать проекты в сфере переработки нефти и газа.
 
В заключение премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в продолжении сотрудничества на взаимовыгодной основе с соблюдением баланса интересов.
 

В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября

24.11.2022, 12:11 19411
В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября
Фото: Depositphotos
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Казахстана принял поправки в Налоговый кодекс, утверждающие размер ставки сбора за регистрацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года.
 
Законопроект предусматривает применение единой ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, которые ввезены из-за рубежа в Казахстан до 1 сентября 2022 года.
 
Сумма сбора составляет 200 тысяч тенге.
 
Это поручение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в своем послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".
 
По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Беларуси (99%).
 
В МВД заверили, что процедура легализации авто будет максимально упрощена. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию. Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет.
 

Импорт сахара освободят от НДС: сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

24.11.2022, 11:50 20056
Импорт сахара освободят от НДС: сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс
Фото: Pixabay.com
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан.
 
Первый блок поправок направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.
 

В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам", - рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

 
Единая ставка, по его словам, будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.
 
Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.
 

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - пояснил министр.

 
Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах.
 
В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение социально уязвимых слоев населения.
 
Следующая норма касается сферы недропользования.
 
С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.
 
Следующий, третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.
 
Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.
 

Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", - рассказал Куантыров.

 
Следующая норма касается реализации аффинированного золота.
 

Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - отметил министр.

 
Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.
 
Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы.
 
В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.
 
В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.
 
Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.
 
Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет.
 
Пятый блок вопросов касается платежей физических лиц.
 

Исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья", - разъяснил глава МНЭ.

 
Кроме этого, предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера.
 

В Нацбанке рассказали, почему ускоряется инфляция

24.11.2022, 11:18 21806
В Нацбанке рассказали, почему ускоряется инфляция
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан  Акылжан Баймагамбетов рассказал о внешних и внутренних факторах, влияющих на ускорение инфляции.

По последним данным на октябрь, инфляция ускорилась до 18,8%. В августе Нацбанк прогнозировал, что к концу года инфляция составит 16-18%, то есть инфляция уже превысила прогноз.

Это существенный рост, учитывая, что это показатель в среднем по всей стране, - отметил зампред Нацбанка.


Инфляция растет как по внутренним, так и по внешним причинам.

Внутренние причины - в стране высокие инфляционные ожидания, мы начинаем привыкать к повсеместному ускорению цен и ждем, что в будущем цены будут расти так же либо еще сильнее, чем сейчас. Определенное влияние на наши ожидания оказал так называемый миграционный шок. Одновременно появилось много новых потребителей, что вызвало существенный рост цен на аренду жилья, а также усилило спрос на продовольствие и ряд услуг", - пояснил эксперт.


Медианная ожидаемая инфляция подскочила до максимального уровня 18,3% в октябре. Как следствие, многие пытаются купить товар здесь и сейчас, так как уверены, что в будущем он станет существенно дороже. Это стимулирует спрос, а на потребителей при устойчивом спросе очень легко переносить затраты путем увеличения цен. На этом фоне растут потребительские кредиты, расходы бюджета, индексируются и повышаются заработные платы, что также провоцирует повышенный инфляционный фон.

Что касается внешних факторов, то они сконцентрированы на стороне предложения. Произошел разрыв цепочек поставок, мировые бренды уходят из России, и Казахстан переориентируется на новых поставщиков.

Например, по бытовой химии мы очень много импортировали из РФ, поэтому, чтобы заместить эти товары, тоже нужно время, отказаться от привычных маршрутов, выстроить новые цепочки поставок, возможно, более дорогие. Как следствие, на разогретый спрос не находится должного предложения, что выливается в рост инфляции", - рассказал Баймагамбетов.


Также, по его словам, Казахстан не прошел еще пик мировой инфляции и страна ее просто импортирует.

Поэтому наша задача в том, чтобы эта структурная подстройка к внешним условиям произошла с минимальными потерями и темп прироста цен стабилизировался, а затем снизился в 2023 году", - отметил замглавы НБ РК.


Эксперт также прокомментировал мнение, что повышение ставки ведет к удорожанию товаров.

Согласно нашему мониторингу реального сектора, у отрасли торговли рентабельность продаж в III квартале 2022 года составила 21,3%. Исторически она в среднем складывалась на уровне 16,7%, то есть рентабельность находится выше среднеисторических значений. А маржинальность этого сектора, по нашим оценкам, учитывая агрегированные доходы от реализации и себестоимость, во II квартале 2022 года составляла 25%. То есть, обычными словами, отрасль торговли бремя роста цен за счет устойчивого спроса переносит на нас с вами, на обычных потребителей. Таким образом, цены растут не из-за ставки. Рост базовой ставки не вызывает роста инфляции, а, наоборот, нацелен на ее стабилизацию и снижение", - пояснил он.


Зампред заверил, что низкая ставка приведет к замкнутому кругу: высокая инфляция - высокий спрос - индексация заработных плат - высокая инфляция и т.д.

В эту спираль нам ни в коем случае нельзя попадать. На наш взгляд, одна из главных причин, ограничивающая реальный рост розницы сейчас, - это высокая инфляция, которая требует индексации заработных плат сотрудникам, усложняет планирование, подавляет спрос и в конечном итоге может привести к снижению маржинальности и рентабельности этого бизнеса", - считает он.


Кроме того, Акылжан Баймагамбетов рассказал о мерах, принимаемых совместно с правительством по контролю и снижению уровня инфляции.

Документ предусматривает работу по пяти ключевым направлениям: увеличение объемов производства продукции; хранение, логистика товаров и транспорт; розничная торговля товарами; контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование; системные меры. Со стороны правительства в том числе проводится работа по стабилизации цен на социально значимые продукты (СЗПТ). Также уже положено начало дискуссии о смене подхода к контролю за инфляцией со стороны правительства в адресной социальной помощи (хотя бы на примере тарифов). Это когда не ставится потолок на цены, а предоставляется помощь той категории граждан, которые в ней действительно нуждаются. Таким образом, субсидии могут стать более точечными, а предложение товара и рентабельность производства получают существенный импульс. Дальше уже конкуренция и спрос должны работать, чтобы сбалансировать цену", - поделился Баймагамбетов.


Нацбанк со своей стороны ужесточает денежно-кредитные условия путем повышения базовой ставки, для того чтобы привести спрос к равновесию с предложением и не допустить перегрева экономики для снижения инфляции в 2023 году и последующего достижения среднесрочных целей с 2025 года.

В данном вопросе у нас с правительством единое мнение. Нам необходимо таргетировать низкие уровни инфляции и достигать их. Это позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и закрепить инфляционные ожидания субъектов экономики ближе к цели", - пояснил он.


Напомним, в Казахстане наблюдаются высокие инфляционные ожидания.
 

Генпрокуратура РК проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов

24.11.2022, 08:30 26071
Генпрокуратура РК проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов
Фото: primeminister.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание комиссии по демонополизации экономики.
 

Участники обсудили условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Кроме того, рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.
 
Премьер-министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости.
 

В МСХ рассказали, с чем связан рост цен на молочную продукцию

23.11.2022, 21:16 33576
В МСХ рассказали, с чем связан рост цен на молочную продукцию
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане произведено порядка 5,5 млн тонн молока, рост по сравнению с прошлогодними показателями на 2,1%. Фактический объем производства товарного молока составил 3,4 млн тонн, что тоже больше, чем годом ранее, на 1,3%, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 

Последние два года наблюдается рост себестоимости обработанного молока в среднем на 50 тенге, до 197-200 тенге в ноябре 2022 года. Отпускная цена на предприятиях составляет от 235 до 300 тенге", - сообщили в ведомстве.

 
По информации МСХ, основной причиной удорожания в ноябре стало повышение цен на корма, которые в структуре себестоимости составляют 70%. Кроме того, подорожали импортные расходные материалы, в том числе упаковочная тара. Повышение стоимости молока и молочной продукции также имеет сезонный характер.
 

Вместе с тем в этом году на субсидирование молочной отрасли выделено порядка 24,9 млрд тенге, из них 18,6 млрд тенге - на производство молока. Воспользовались данной господдержкой 467 субъектов отрасли, в том числе молочно-товарные фермы и СПК", - сообщили в Минсельхозе.

 
Напомним, по итогам октября текущего года цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2% за год. Питьевое молоко подорожало на 28,3%, консервированное - на 39,2%, кисломолочные продукты - на 29,2%. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5%, кефир - на 19,7%, сметана - на 33,6%, творог - на 14,8%, твердый сыр - на 31,4%.
 

Вопросы продбезопасности обсудили министры сельского хозяйства стран ЕАЭС

23.11.2022, 14:26 40906
Вопросы продбезопасности обсудили министры сельского хозяйства стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, проблемы и перспективы взаимодействия обсудили министры сельского хозяйства стран Евразийского экономического союза и профильные министры Евразийской экономической комиссии в рамках третьего заседания совета по агропромышленной политике, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
Стороны договорились продолжить совместную работу по проведению мониторинга обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также формированию совместных индикативных балансов спроса и предложения.
 

На заседании также рассмотрен вопрос обеспечения сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, что в значительной степени определяет устойчивость сельского хозяйства в условиях высокой турбулентности на глобальном продовольственном рынке", - говорится в сообщении.


 
В настоящее время на рынок союза из третьих стран ввозятся значительные объемы семян и посадочного материала, племенной продукции, ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и оборудования.
 

Сохраняется высокая зависимость от импорта семян по таким важнейшим культурам, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощи. В животноводстве стран союза - недостаточный уровень самообеспеченности по племенной продукции кур", - сообщается в пресс-релизе.


 
По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, комиссия может выступить координатором решения вопросов материально-технического обеспечения отрасли, подготовив совместно с государствами-членами действенные механизмы для эффективного взаимодействия и реализации совместных кооперационных проектов.
 
В числе актуальных направлений сотрудничества названы:
 
  • обеспечение в рамках союза безбарьерной торговли семенами сельскохозяйственных растений и племенной продукцией;
  • совместные меры по производству селекционных генетических материалов;
  • реализация импортозамещающих и высокотехнологичных проектов;
  • технологическое сотрудничество в сельском хозяйстве.
 

Соглашение о взаимной защите инвестиций между Казахстаном и ОАЭ одобрили мажилисмены

23.11.2022, 13:45 37801
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительствами Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций.
 
Соглашение между правительствами было заключено 24 марта 2018 года в Абу-Даби. Документ предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, сказал, представляя законопроект в мажилисе, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.
 

Товарооборот между странами за 9 месяцев 2022 года составил 558 млн долларов США, приток инвестиций за первое полугодие 2022 года увеличился в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 128,7 млн долларов США. Объединенные Арабские Эмираты являются ключевым инвестором Казахстана из числа стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - подчеркнул дипломат.

 
По его словам, на 1 октября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ. На сегодняшний день на стадии реализации находятся 28 проектов на 5,3 млрд долларов США.
 

Соглашение будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами", - резюмировал Василенко.

 

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