Промпроизводство в Казахстане в 2019 году выросло на 3,8%

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Индекс промышленного производства в Казахстане в январе - декабре 2019 года составил 103,8%, передает Kazakhstan Today.



"В январе - декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и табачных изделий", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике МНЭ РК.



По информации ведомства, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 15 регионах республики.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства