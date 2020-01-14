Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Qatar Airways весной запустит рейсы из Дохи в Алматы и Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

30 марта 2020 года состоится инаугурационный рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Нур-Султан. 1 апреля 2020 года состоится инаугурационный рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Алматы", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации ведомства, инаугурационные рейсы будут выполнены на воздушном судне типа "Боинг-787" (Dreamliner). В дальнейшем Qatar Airways будет выполнять регулярные пассажирские рейсы из Дохи в Нур-Султан с частотой 2 рейса в неделю и в Алматы с частотой 4 рейса в неделю на воздушном судне типа "Эйрбас-320".

Начало продаж билетов на рейсы между двумя странами запланировано на 16 января текущего года. Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании Qatar Airways.

Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара, является одной из самых крупных в мире. Парк воздушных судов состоит из 233 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является Международный аэропорт Хамад, город Доха. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено порядка 29 млн пассажиров.

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