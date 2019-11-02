Режим "открытого неба" для иностранных компаний введен в 11 аэропортах Казахстана

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний введен в 11 аэропортах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК с 1 ноября 2019 года вводится режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям 5-й степени "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Ожидается, что внедрение режима будет способствовать привлечению в РК новых иностранных перевозчиков , открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности Международного финансового центра "Астана".

Также в КГА отметили, что полеты с 5-й степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты.

С момента поручения президента РК уже проведены переговоры с авиационными властями Омана, по итогам которых авиакомпания Salam Air планирует начать выполнение полетов из Маската в Алматы в следующем году.

В свою очередь, авиакомпания "Эйр Астана" планирует открытие рейсов в Джидду - 3 рейса в неделю в I квартале 2020 года, авиакомпания SCAT планирует начало полетов в Джидду и Медину 2 раза в неделю с 30 ноября текущего года.

Проведены переговоры с авиакомпанией "Уральские авиалинии", 22 декабря текущего года будет открыт рейс по маршруту Екатеринбург - Алматы.

Между тем авиакомпания Fly Arystan с 13 декабря 2019 года начнет выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-Султан - Москва.

Проведены переговоры и с польской авиакомпанией LOT, которая увеличит количество рейсов до 7 рейсов в неделю из Варшавы в Нур-Султан с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.

В ближайшее время, пройдут встречи с авиационными властями Катара по полетам авиакомпании Qatar Airways, с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов по полетам авиакомпаний Emirates, Fly Dubai2 и других стран для открытия новых сообщений, заключили в КГА.

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